Adiós a la manicura roja para San Valentín: la tendencia que arrasa entre las más estilosas y no te vas a cansar

La imagen personal es una carta de presentación silenciosa que comunica estilo, cuidado y seguridad. Dentro de esa imagen, las manos ocupan un lugar protagonista, ya que están siempre visibles y acompañan cada gesto cotidiano. Unas uñas bien arregladas transmiten elegancia, higiene y atención al detalle, cualidades asociadas a una apariencia sofisticada, y más para San Valentín, con la tendencia que arrasa.

Por eso, la manicura se ha convertido en un elemento esencial del estilo personal, evolucionando constantemente con nuevas tendencias. Entre ellas destaca la manicura de aura rosas (o aura nails), una propuesta delicada y femenina que combina suavidad cromática con un efecto difuminado moderno y atractivo. Segú Manicura24, «aportan un diseño de manicura que combina al menos dos colores creando un efecto degradado y difuminado, normalmente circular, desde el centro de la uña». Se caracteriza por un efecto degradado circular que simula un halo de color en el centro de la uña, creando profundidad y un acabado etéreo.

Cómo es la manicura tendencia que arrasa

Generalmente se trabaja con distintas tonalidades de rosa, desde los más suaves y empolvados hasta fucsias intensos, logrando un contraste armonioso. Este diseño se puede combinar con acabados brillantes o mate, detalles en glitter, líneas minimalistas en blanco, aplicaciones de pedrería sutil o incluso efecto cromado para un resultado más sofisticado.

Para lograrla, se prepara la uña con limpieza y limado, se aplica una base protectora y un tono rosa claro como fondo. Luego, con esponja o aerógrafo, se difumina el tono más intenso en el centro hasta crear el efecto aura. Finalmente, se sella con top coat. Para conservarla, se recomienda hidratar cutículas, usar guantes al realizar tareas domésticas y aplicar brillo protector cada ciertos días.

Las características de la manicura tendencia que arrasa en San Valentín

Efecto degradado circular en el centro de la uña.

Acabado difuminado que crea profundidad y dimensión.

Uso de distintas tonalidades de rosa, desde pastel hasta fucsia.

Puede llevar acabado brillante, mate o efecto gloss.

Diseño personalizable según intensidad y contraste del color.

Perfecta para looks minimalistas o románticos.

Estética femenina, delicada y sofisticada.

Estilos y diseños que se puede combinar con aura rosas

La manicura tendencia que arrasa es muy versátil y permite múltiples combinaciones para adaptarla a diferentes gustos y ocasiones:

Con glitter o destellos holográficos para un toque brillante.

Con pedrería sutil para un acabado glamuroso.

Con líneas minimalistas en blanco o dorado.

Con flores delicadas o nail art floral.

Con efecto cromado o perlado para un look moderno.

Con francesa invertida combinada con efecto aura

Con detalles en negro fino para un contraste elegante.

El paso a paso para lograr la manicura de aura rosas

Preparar las uñas

Limar, dar forma y retirar cutículas. Limpiar bien la superficie.

Aplicar base protectora

Esto ayuda a proteger la uña natural y prolongar la duración del esmalte. Danni Alarcón, influencer de viajes y moda, explica que es «el primer paso y el más importante».

Colocar el color base

Generalmente se utiliza un rosa claro o nude rosado como fondo.

Crear efecto aura

Con una esponja pequeña o aerógrafo, aplicar un tono rosa más intenso en el centro de la uña. Difuminar suavemente hacia los bordes hasta lograr el degradado circular.

Intensificar el color si es necesario

Repetir el proceso para lograr mayor profundidad.

Sellar con top coat

Aplicar una capa de brillo para fijar el diseño y aportar acabado profesional.

Curar en lámpara (si es esmalte semipermanente)

Esto garantiza mayor duración.

Consejos para conservar la manicura tendencia que arrasa en San Valentín

Para mantener tu manicura impecable por más tiempo, es importante seguir algunos cuidados básicos:

Hidratar las cutículas diariamente con aceite nutritivo.

Aplicar una capa extra de top coat cada 2 o 3 días si es esmalte tradicional.

Evitar usar las uñas como herramientas.

Mantener las manos hidratadas con crema específica.

Realizar retoques si aparece desgaste en las puntas.

No intentes retirar la manicura semipermanente por ti misma. Lo aconsejable es utilizar un quitaesmalte especializado o acudir a un profesional para evitar dañar las uñas

¿Por qué elegir la manicura de aura rosas?

Se trata de una manicura que alberga tendencia, delicadeza y sofisticación en un solo diseño. Es una opción ideal para quienes buscan un nail art moderno sin caer en excesos.

Su efecto degradado aporta originalidad, mientras que los tonos rosados mantienen la elegancia clásica.

Si deseas unas manos que reflejen cuidado, estilo y actualidad, esta tendencia es una excelente elección. La manicura de aura rosas no solo embellece tus uñas, sino que eleva tu imagen personal con un toque sutil y femenino que nunca pasa desapercibido.