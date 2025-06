Adiós a dañar tu pelo: ésta es la mejor forma de protegerlo del cloro de la piscina

La mejor forma de proteger tu pelo del cloro de la piscina te sorprenderá, es la mejor forma de evitar que tu pelo se dañe. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tendremos que apostar claramente por una serie de elementos que pueden ser claves y que sin duda alguna acabarán convirtiéndose en una realidad. Tenemos que proteger nuestra melena de unos enemigos que esta temporada llegan con fuerza, el sol, la sal, pero, sobre todo, el cloro puede causar estragos.

Tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener y que pueden acabar de darnos algunas novedades destacadas. En estas últimas jornadas que quizás debemos empezar a ver llegar de una manera en la que todo puede ser posible, con ciertas novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. El cuidado personal va por delante de cualquier elemento que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. El pelo es un signo de identidad que vamos a proteger de una manera muy especial en estos días que tenemos por delante.

No vas a dañar a tu pelo

Tu pelo se va a quedar de la mejor forma posible, de la mano de una serie de novedades que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de novedades que quizás hasta la fecha no teníamos en nuestro baño.

Los tintes a los que sometemos el cabello, esa plancha o secador que lleva toda la temporada causando estragos, tienen los días contados. En verano, nos descubren otros enemigos que, sin duda alguna, acabarán siendo los peligros contra los que debemos luchar.

Tocará estar muy pendientes de una melena que tiene que protegerse más de la cuenta. Además del secador y de los productos para el pelo, la sumergimos en un agua que puede contener altos niveles de cloro o de sal, dos de los detalles que pueden acabar siendo un problema grave.

Estamos ante una serie de novedades que hasta la fecha no pensábamos que podríamos empezar a ver llegar de una manera que nos sorprenderá. El cuidado del cabello en verano puede hacerse con elementos naturales que nada tiene que envidiar de los productos más caros o costosos.

Esta es la mejor forma de proteger el cabello del cloro de la piscina

La piscina quizás ha llegado antes de lo esperado, con el ascenso de unas temperaturas que este verano apuntan maneras. Debemos empezar a prepararnos para estos días en los que tocará estar pendientes de una serie de cuidados que empiezan desde el cuidado del cabello.

Desde el blog de la experta Maria Luisa Huerta nos explica que: «Cuando aprieta el calor, el pelo lo nota tanto como la piel. Por eso, tener a mano un spray hidratante casero puede marcar la diferencia. No hace falta complicarse la vida: mezcla agua con aloe vera y unas gotitas de aceite de aguacate o aceite de argán. Mételo todo en un frasquito con difusor y ¡listo! Este tipo de mezclas no solo refrescan, sino que también ayudan a mantener el encrespamiento a raya y aportan un toque de brillo natural al instante. Ideal para llevarlo en el bolso y aplicarlo a lo largo del día cuando sientas el cabello apagado o seco. ¿Tu melena es más fina o grasa? En ese caso, utiliza menos cantidad de aceite o aplícalo solo en medios y puntas. Así evitarás apelmazar el cabello».

Siguiendo con la misma explicación: «Durante el verano, el pelo se vuelve más seco de lo normal. Para devolverle la vida, nada como echar mano de aceites naturales como el coco, el aguacate o el aceite de oliva. Son auténticos salvavidas que penetran bien en la fibra capilar y ayudan a sellar la hidratación desde dentro. Una vez a la semana, dedica un ratito a hacerte un tratamiento con aceite caliente. Solo tienes que calentar ligeramente el aceite (¡sin que queme!), aplicarlo de medios a puntas y dejarlo actuar unos 20-30 minutos. Después, lava como de costumbre y termina con tu acondicionador habitual. ¿El resultado? Una melena más suave, brillante y con mucho menos encrespamiento. Además, este tipo de cuidados también ayudan a prevenir las puntas abiertas y el deterioro causado por el sol y la sal del mar».

Este último truco es uno de los más efectivos: «Cuando el cabello empieza a pedir auxilio tras demasiadas horas al sol, un enjuague con aceite caliente puede ser justo lo que necesita. Es un truco sencillo y muy efectivo para devolverle la hidratación y el brillo perdido. Solo tienes que calentar (sin pasarte) un poco de aceite de coco, de oliva o de aguacate, los tres son ideales porque penetran bien en la fibra capilar. Después de lavar tu pelo como siempre, aplica el aceite de medios a puntas, y si lo tienes muy seco, también puedes subir hasta la raíz. Déjalo actuar unos minutos, enjuaga bien con agua tibia y acaba con tu acondicionador habitual. Notarás que el pelo queda suave, nutrido y con un aspecto mucho más saludable. Eso sí, no lo uses a diario para no saturarlo. Una vez por semana será suficiente».