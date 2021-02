8 superchollos de Lefties que no puedes dejar escapar por 1,99 euros

Desde que Lefties abrió su tienda online el mundo es un poco mejor. A todos los rincones de España pueden llegar sus superchollos. Estas rebajas terminan con un remate final a 1,99 euros. Aunque parezca imposible es cierto, por menos de lo que vale un café con leche con un croissant o, un pack de atún en aceite, tenemos unas prendas que en temporada valen un 87% más. Podemos comprar 5 prendas por menos de 10 euros. Rompe la hucha y cruza los dedos para que estas prendas estén disponibles en tu talla, estos superchollos de Lefties por 1,99 euros son casi un regalo.

Los mejores superchollos de Lefties a 1,99 euros

Las últimas rebajas de Lefties son para buscar tesoros. Como Indiana Jones nos adentramos en la sección de rebajas en busca de esas piezas que nos alegrarán el día. Vestidos que valen un 87% menos, pantalones y cárdigans en varios colores preparadas para afrontar una nueva era. Si quieres llenar tu armario sin gastar casi nada, estos super chollos a 1,99 son para hacerte disfrutar. Ni un trapo de cocina es tan barato, por el mismo precio tendrás unas prendas espectaculares. Atrévete a ser la mejor vestida del barrio con vestidos, pantalones, jerséis, camisas y cárdigan casi regalados.

Este primer vestido es la primavera personalizada. Por el precio que tiene no hay que dudarlo, estará ya en la cesta de la compra. Con un cinturón marrón y las alpargatas pondremos rumbo a cualquier rincón de España y del mundo. Es una buena opción si nos gustan los estampados originales y queremos una prenda cómoda para el día a día.

Unos pantalones a cuadros perfectos para llevar con un top y una blazer a la oficina. Si está tu talla es un superchollo en toda regla. La ropa de Lefties tiene buenos acabados y telas, por un precio que es low cost, pero en este caso, literalmente está casi regalado. El diseño de esta prenda es clásico, nunca pasará de moda y siempre quedará bien.

El cárdigan que puedes tener en varios colores vale solo 1’99 euros. Este cárdigan es de esas que puedes llevar con cualquier prenda, en el bolso o dejarla en el coche por si hace frío. Tiene unos botones pequeños dorados muy bonitos. En marrón o en casi todos los colores, Lefties nos vende este básico por un precio de escándalo. Quedan bastantes tallas y modelos, con rayas marineras es una buna opción pensando en la primavera y el verano.

Esta falda midi está disponible en varias tallas y es un buen básico. Este tipo de falda la hemos visto en Stradivarius con un precio muy superior y la volveremos a ver esta temporada por mucho más. 1,99 euros es ese precio que nos hace darle al clic o ponerla en la cesta sin probárnosla y pasar por caja. Con una camiseta, un top o una camisa, marcaremos estilo por muy poco dinero.

Un vestido cruzado que siempre quedará bien. Hay tallas de este vestido por lo que seguro que lo podemos encontrar en cualquier tienda o la web de Lefties. Es uno de esos vestidos superfemeninos que quedará increíble. Una prenda espectacular para esta primavera que por este precio no podemos dejar escapar. Ponlo en la cesta de la compra, en unas semanas podrás estrenarlo.

Este jersey de punto básico está disponible en varios colores. Al igual que la cardigán, es imposible quedarse sin él. En color rojo o en cualquiera que esté disponible en nuestra talla, es fácil que combine con todo nuestro armario y será imposible equivocarnos con él puesto. Para ir a trabajar, de excursión o a dar la vuelta el mundo, vale solo 1’99 euros.

Un jersey con cuello a la última digno de las famosas. Influencers como Paula Echevarría han llevado este tipo de prenda recientemente. Lady Di los puso de moda y ahora han vuelto para quedarse. De punto, un color combinable con cualquier parte de abajo y muy favorecedor, es uno de los superchollos de Lefties.

Un buen vestido para esta primavera ligero y con fruncidos lo podemos comprar por 1,99 euros. Hay dos modelos de este vestido que se parece mucho a un modelo que Stradivarius, de la misma firma, también ha vendido estos días. Tiene en el tul a su mejor aliado y a las flores como elementos dignos de enmarcar. Con una chaqueta vaquera y unas deportivas seremos las reinas del estilo.

Vestir bien no cuesta casi nada de dinero. Si buscamos bien las ofertas, tendremos un armario digno de una influencer por muy poco dinero. Es el momento de hacerse con las prendas de ocasión de tiendas como Lefties. Este año no se ha vendido lo que se debería haber vendido, estos superchollos son una prueba de que hay stock que debe salir de los almacenes. Directamente estas prendas pueden llegar a nuestra casa, no te lo pienses a estos precios es imposible no comprar nada.