8 consejos de estilo para mujeres mayores de 60 que te harán lucir estupenda este otoño

Para la moda no hay edad. Lo bueno es que hay prendas para todas y otras adaptadas a cada estado o etapa de nuestra vida. ya puedes mostrar miles de looks con estos consejos de estilo para mujeres mayores de 60.

Desde los vaqueros, pasando por vestidos de colores, brillos y hasta zapatos cómodos por aquello de cansarse mucho menos.

Consejos de estilo para mujeres mayores de 60

La vida no acaba más allá de los 50. Al contrario, la madurez nos permite tener la experiencia necesaria para no equivocarnos y saber qué es lo que nos queda mejor en cuestión de moda. A veces el cuerpo cambia pero no nuestra fuerza y mentalidad.

Viva el color

Aunque casi siempre se llevan más los colores algo neutros, los nuevos 60 que son los 40 de antes, permite que el color se instaure en esta edad. Por lo que está contemplado que haya pantalones de colores y especialmente vestidos estampados que mezclan desde blanco y negro a otros algo más vivos.

Es toda una reivindicación al tiempo actual, a no ser conformistas y mostrar nuestra moda en todo nuestro esplendor.

Capas y pashminas

Los foulards, las capas y las pashminas forman parte de la colección de armario de básicos. Pueden ser algo más finas o más gruesas, especialmente para lucir y no pasar frío durante el otoño e invierno. Son total y perfectamente combinables.

Vaqueros también para mujeres mayores de 60

No hay edad para abandonar los vaqueros. Si te sientes cómoda y quedan perfectos con tu look con blusa y blazer, entonces adelante. Los hay de diversos tipos y composiciones, más rectos, anchos, adaptados a cada tipo, figura y estilo de mujer. Son para todos y para mujeres mayores de 60.

Pantalones más rectos

Los trajes chaquetas se quedan especialmente para mujeres mayores de 60 que van a la oficina y necesitan mostrarse elegantes y comodas a la vez. Y sirven luego para asistir a un evento o cóctel.

Zapatos más cómodos para mujeres mayores de 60

Tras tanto tiempo llevando taconazos, el pie quizás ya no descansa de igual manera. Es el momento de pensar en un zapato algo más cómodo, que pueda respirar y permita llegar a casa sin dolor de piernas.

Hay desde deportivas, a manoletinas, o botines algo más bajos y con plantillas pensando en el confort.

Vestidos más largos

Aquí no hay una regla, podemos ir con vestidos cortos y también largos. Claro está que los midi son total tendencia, y hay que aprovecharlos. Se llevan con abrigos, chaquetas más cortas, zapatos de diversos estilos y bolsos a conjunto.

Zara

Abrigos más clásicos

O no, porque hay muchas opciones para llevar con chaquetas en tendencia que combinan varios colores. Mientras que si lo prefieres, también están los abrigos algo más clásicos, con sus cuellos de solapa y varios botones, tanto de paño, de lana como con efecto pelo para no pasar nada de frío en esta época.

Complementa con los mejores bolsos

Si tienes aquellos bolsos de marca en casa, es el momento de sacarlos. Si no, siempre puede ser un total regalo para la Navidad. Hay marcas más clásicas que otras con bolsos de tamaño medio porque no hace falta llevar siempre los shopper extra grandes con cantidad de cosas. Suelen entonces pesar y no es nada bueno para hombros y espaldas.

Consejos para mujeres mayores de 60

En tiendas generales y especializadas

Por suerte, hay prendas para todas las edades en prácticamente todas las tiendas de moda. Ahora bien, sabemos que hay también especializadas, sea para mayores de 50 o 60, de tallas algo más grandes y más. Solo debes buscar la tuya.

Sigue tu estilo personal

Todas estas recomendaciones son generales. Cada uno tiene su estilo y es la bonito de la moda, que permite llevar lo que se quiera de forma siempre elegante.