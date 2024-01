6 productos de Mango que ya hemos fichado para las rebajas de invierno

Ya queda menos para que vengan las rebajas de enero. Tras las fiestas de reyes, tendrás acceso a variedad de descuentos en muchas prendas. Por esto mira bien antes porque es el momento de tener estos 6 productos de Mango que ya hemos fichado.

Apúntalos para las rebajas e invierno. Así los tienes guardados y accedes directamente en el momento en que empiecen las ofertas. ¡Estate preparada!

6 productos de Mango que ya hemos fichado

Lo vas a querer por lo calentito que es y lo bien que queda. Se ajusta a todos los cuerpos y cinturas y es muy elegante. El vestido en beige de punto vuelto es el preferido de todas. Ya lo puedes fichar para las rebajas que están a la vuelta de la esquina. Su precio es de 49,99 euros y lo compras en tallas que van de la XS a la XXL. Está fabricado en tejido de mezcla de lana.

El mono vaquero largo es una de las prendas que más se llevan. Lo tienen en la firma desde hace tiempo y seguramente se rebajará durante estos días en que hay descuentos. Está confeccionado en tejido de algodón y denim. Siendo un diseño largo, de cuello camisero, con manga larga con puños abotonados. Lleva dos bolsillos abotonados en el pecho y dos bolsillos laterales además de dos bolsillos de parche en la parte posterior. Se cierra con cremallera y botones además de trabillas para cinturón.

El precio de este mono es de 49,99 euros en este momento. Y las tallas que te puedes llevar van de la XXS a la XXL. Se confecciona en 99% algodón y 1% elastano.

Siempre en tendencia, otra de las prendas que está en Mango es la sudadera a rayas en blanco y negro. Es una combinación que no pasa de moda y que te lo pones con vaqueros, leggins o con traje chaqueta si quieres ir más formal.

Está confeccionada en 100% algodón, en diseño recto, largo en cuello redondo, manga larga y sin cierra. Su precio es de 19,99 euros, y las tallas que ahora están disponibles van de la XS a la XL, y en algunas quedan pocas unidades.

También tienes los jeans en descuento. Son de color blanco y te los pones con todo lo que quieras: camisetas, camisas, zapatillas deportivas, botas altas. Es el must de la temporada. Lleva tejido de algodón en diseño largo, recto, de tiro medio. Lleva varios bolsillos.

Con esta prenda de algodón apoyas nuestra inversión en la misión de Better Cotton. Este tejido es un balance de masas que sustituye o mezcla Better Cotton con algodón convencional, por lo que podría no contener Better Cotton. Los agricultores asociados reciben apoyo y capacitación continuos.

Estos jeans blancos tienen un precio de 29,99 euros y con el descuento del 33%, te sale a 19,99 euros en varias tallas: de la 32 a la 46.

Para rebajas, comprueba que la chaqueta Tweed esté a un precio inferior. Lleva mezcla de algodón y lana. Con diseño recto, cuello redondo, manga larga. Y lleva variedad de bolsillos. Con cierre delantero con botones efecto joya.

Su precio es de 59,99 euros en tallas que van de la XS a la XL. Con vaqueros, faldas, vestidos y pantalones más elegantes. Es tuya.

Vas a necesitar el abrigo verde oliva para ir calentita. Está en Mango y es de lana con doble botonadura. Su precio es de 79,99 euros. Las tallas son de la XXS a la XXL. Lleva un tejido en o mezcla de lana reciclada, con paño, diseño cruzado, recto en cuello pico con solapa, con muesca y manga larga. Lleva dos bolsillos de solapa en la parte frontal y se cierra con botones en la parte delantera.