Por todos es sabido que las mascarillas nos van a acompañar día a día durante los próximos meses. Una vez termine el estado de alarma este mismo domingo, la llamada ‘nueva normalidad’ imperará en nuestras vidas. Su código es tajante al respecto y establece la obligatoriedad de su uso siempre y cuando no se pueda salvaguardar la distancia social mínima de 1,5 metros. De hecho, quebrantar esta ley estará penado con multas de hasta 100 euros. Esto ha desencadenado en un aumento de la demanda de este material sanitario. Lo más común es el uso de las quirúrgicas o las FFP2, pero hay quien va más allá y quiere lucir moda también en su mascarilla.

Es aquí donde las firmas aparecen con fuerza para comercializar con este artículo. Conscientes del impacto social y de la necesidad creciente de lucir diseños originales, se han lanzado a la fabricación de mascarillas. Una de las primeras en hacerlo fue Ágatha Ruiz de la Prada. La diseñadora imprimió su sello tan colorido y particular en una colección limitada que ha querido llevar al mercado de la mano de LIDL, el supermercado de origen alemán. Su precio es de 3,99 euros por pack doble. Por cada compra, un euro va a parar a la ONG Save The Children, que destinará la recaudación obtenida a ayudar a familias vulnerables. Se pondrán a la venta a principios del próximo mes de julio.

Ver esta publicación en Instagram Coming 🔜 @agatharuizdlprada x @lidlespana 😷 Una publicación compartida de Agatha Ruiz de la Prada (@agatharuizdlprada) el 18 May, 2020 a las 10:29 PDT

Como no podía ser de otra manera, Inditex ha olido la oportunidad y tanto Bershka como Stradivarius tienen mascarillas propias. Zara no dispone de ninguna a día de hoy, pero es algo que no se descarta. Otros gigantes del ‘low cost’ como Mango también han confeccionado la suya propia. Habitualmente son de color negro y con el logo de la tienda estampado en uno de los laterales, pero también se pueden encontrar en distintas tonalidades. Para los escépticos de estas mascarillas hay que decir que están homologadas según la normativa UNE 0065:2020 por AITEX, tal y como aseguran en su boutique online. Tienen una eficacia de filtración del 90% y admiten hasta 10 lavados. No es apta para uso médico o quirúrgico y se pueden comprar a cambio de 9,99 euros por unidad.

Otro sector de fabricantes textiles que han visto oportunidad de negocio en las mascarillas han sido los de deporte. Pese a que la práctica de ejercicio al aire libre no va ligada de la obligación de llevar mascarilla, toda prevención es poca. Por eso, firmas de cabecera en materia deportiva como Puma o Adidas también han creado la suya propia con materiales tan cómodos como seguros. ¿Quieres ver la selección de mascarillas fashion, alternativas a las convencionales, que hemos hecho?