5 vestidos de invitada de Zara para ser la estrella en las bodas de invierno

Si tienes un evento como una boda durante este invierno, seguro vas a querer ser la estrella. Con estos 5 vestidos de invitada de Zara no tienes excusa. Te lo pasarás en grande y lucirás como la mejor.

De diversos tipos, midi, mini, varios colores y más, hay un diseño distinto y perfecto para ti. ¿Con cuál te quedas?

Alerta bodas: 5 vestidos de invitada de Zara

Vestido de lentejuelas

Es el perfecto para todas las salidas. Las lentejuelas no sólo son para Navidad también durante eventos como los de boda y muchos otros. Te lo plantas con un abrigo de piel y vas calentita. Con zapatos de tacón verás que es uno de los más elegantes.

Es midi de escote redondo y tirantes finos lleva forro interior combinado. Con el bajo con abertura en espalda.

Además es un vestido de rebajas, por lo que estás de suerte. Su precio es de 35,95 euros, se rebajó a 12,99 euros para ahora tenerlo a 9,99 euros, gracias al descuento del 72%, una super oferta que no puede pasarte por alto.

Satinado con brillos

El rosa va a seguir siendo uno los colores de este 2024. Por esto, el vestido midi de escote recto y tirantes finos con brillos con detalle de frunces laterales es una perfecta propuesta para ser la más elegante de la fiesta. Lleva bajo con abertura frontal y se cierra con cremallera oculta en costura.

En la etiqueta consta que está elaborado en 97% poliéster y 3% elastano, y puedes cuidarlo también siguiendo todo lo que ponga en la etiqueta y el fabricante. Si cuidas de tu ropa, te va a durar más en el tiempo.

Este vestido también está de rebajas y lo puedes combinar con zapatos de salón blancos, con plataformas negras y con abrigos de diversos colores.

Su precio es de 35,95 euros, se quedó en 22,99 euros y ahora lo tienes por un precio de 15,99 euros, con el descuento sobre el precio inicial de 55%. Tienes una pieza para muchas ocasiones que está en varias tallas, pero realmente quedan muy pocas por este precio en el que está en este momento.

Entallado y cut out

Con un vestido de tales características seguro que eres la invitada perfecta. El cut out es una de las características de vestidos, jerséis, camisetas, tops y más. Y siempre queda perfecto.

Tenemos el vestido confeccionado en tejido con poliamida, que presenta este estilo con abertura en la cintura. Además lleva cuello subido y manga larga con tejido drapeado. Es la perfecta ocasión para estar más calentita en las bodas de invierno.

Ahora quedan tallas M y L, así que no tardes mucho si no se agotará por completo. Se confecciona en 90% poliamida y 10% elastano.

Para cuidarlo, desde Zara aconsejan que los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Para este vestido, debes seguir los cuidados de la etiqueta: lavar a máquina max. 30ºC, centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, no limpieza en seco y no usar secadora.

Su precio es de 22,95 euros, se rebajó a 15,99 euros y en este momento tienes la suerte de comprarlo por 9,99 euros, con el descuento del 56%. Todo ello gracias a las rebajas de invierno, así que tienes vestido top pagando mucho menos.

En verde y satinado

Es el color que rompe moldes y que ofrece ese toque de elegancia que vas a lucir como invitada de boda.

Puedes comprarte el vestido midi confeccionado en hilatura de viscosa 100%. Presenta un escote asimétrico con tirante ancho y tirante fino ajustable, y el bajo acabado en línea evasé. Queda la talla L y está en oferta, así que cómpralo antes de que ya no esté en la web.

Si costaba 39,95 euros, ahora lo tienes por 15, 99 euros, con el descuento del -59%. No lo dejes escapar porque es uno de los mejores para llevarlo a muchas fiestas.

Terciopelo en negro

Con el color negro siempre triunfas. Sea como sea tu diseño, vas a que es el tono que todas llevan en este tipo de actos. En este caso, al ser de terciopelo está más indicado para esta época del año porque abriga mucho más.

Este vestido es midi de cuello redondo y manga sisa. Destaca también por el detalle de tejido arrugado. Cierre en espalda con cremallera oculta en costura. Se confecciona en 100% poliéster, y tienes los cuidados de la prenda en la web o bien directamente en la etiqueta.

Es una super propuesta para las fiestas y encima está de rebajas. Las tallas que quedan en este momento son la XS y la S. su precio era de 40,95 euros, y ahora lo compras por 12,99 euros, en descuento del 73%.