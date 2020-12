La Navidad está realmente a la vuelta de la esquina por lo que si todavía no has comprado todos los regalos, puede que estés pensando que lo más fácil será elegir algo para un familiar, una pareja o una amiga que sea experta en belleza, cuando en realidad, quizás estés a punto de cometer un fallo bastante grande. Regalar algo de belleza a alguien que tiene mucha idea sobre el tema puede ser en realidad algo delicado, de modo que vamos a ayudarte con 5 cosas que nunca deberías regalar a esa experta en belleza de tu familia o círculo de amistades.

5 regalos de Navidad que NO debes regalar nunca a una experta en belleza

Suele ser costumbre, cuando llega la época navideña, encontrar todo tipo de «kits» de belleza preparados como regalo para esa persona que ama cuidar su piel o el maquillaje y aunque puede que los compremos y los regalemos con toda nuestra buena intención, lo cierto es que pocas veces se acierta, dado que las personas expertas en belleza, o aquellas que dedican parte de su tiempo en buscar productos y en aplicarlos a su cuerpo y sobre todo, a su rostro, suelen tener las ideas muy claras al respecto, de modo que posiblemente le acabarás regalando algo que en realidad no va a utilizar.

Toma nota, porque estos cinco productos o regalos de belleza que te vamos a enumerar, es mejor que los evites si el destinatario/a va a ser alguien experto/a en belleza.

1. Una paleta de sombras de ojos

A menos que tengas la seguridad de que es la paleta que ha deseado durante mucho tiempo, evita regalar una paleta de sombras de ojos. No es tan fácil como crees identificar el tipo de sombra de ojos y los colores más adecuados para el maquillaje: ¿es una persona que prefieres los tonos fríos o cálidos? ¿Mate o satinados? Y no creas que paletas enormes con muchos colores son la solución: puede que sea el regalo perfecto para quien se adentra en el mundo del maquillaje por primera vez, pero alguien adicto a la belleza prefiere la calidad a la cantidad. Si no quieres renunciar a regalar este tipo de regalo en Navidad, asegúrate que esa persona desea realmente la paleta que le vas a comprar. Bastará con investigar a través de una sutil conversación o preguntarle su opinión sobre diversas paletas en el mercado para que puedas acertar, pero en caso de no averiguar nada es mejor que desistas.

2. Una base de maquillaje

¿Nunca has visto a tu amiga, a tu madre o a tu novia sin la base puesta y has pensado en regalarle una base? Detente un momento: encontrar la base adecuada para cada tipo de piel y, sobre todo, elegir el color adecuado para cada cutis no es nada sencillo, de modo que a no ser que sepas qué marca y qué tono lleva, es mejor evitar este tipo de regalo, dado que posiblemente gastes el dinero y la persona que recibe el regalo no lo acabará utilizando.

3. Productos para el cuidado de la piel

Cada piel tiene necesidades específicas, y el producto incorrecto no solo podría terminar en el cajón, sino también causar alergias e irritación. Regalar una crema facial o un contorno de ojos, así como mascarillas y sérums , es una idea bonita pero «peligrosa». Si quieres sorprender a tu amiga o familiar, contacta con su centro de belleza de confianza (en el caso de que acuda a uno): las esteticistas conocerán a la perfección su piel y podrán crear la caja de regalo perfecta para ella.

4. Un «kit» o caja de maquillaje

Como ya hemos mencionado, durante el período navideño, es habitual encontrar «kits» y bolsas o cajas de maquillaje ya preparadas en las que podemos encontrar de todo: sombras de ojos, lápices labiales, coloretes, etc…, de modo que puede parecer el regalo adecuado para tu amiga o familiar apasionada por el maquillaje, pero no lo es. El embalaje suele ser incómodo de llevar en un bolso en caso de que desee hacerse un retoque o en una maleta, los colores no siempre se adaptan a todos los cutis y la calidad de los productos dentro de la bolsa cosmética no siempre es óptima. Alternativamente, puedes crear la caja perfecta para esa persona con productos personalizados para ella y sus necesidades, aunque de nuevo se requerirá un tiempo de investigación y que sepas exactamente que le gusta y que no o que productos son para ella imprescindibles.

5. Un perfume

Regalar una fragancia en Navidad es una de las ideas más populares. A menudo, un entusiasta de la belleza usa el perfume como un accesorio real , cambiándolo según el estado de ánimo y la ocasión. Elegir el perfume adecuado para otra persona no es nada sencillo: entran en juego los gustos personales pero sobre todo el perfume cambia según el usuario, reaccionando con el ph de la piel. Si no quieres renunciar a tu idea, contacta con una perfumería y crea un vale regalo para esa persona, de modo que pueda elegir el perfume perfecto o el que más le guste.

¿Qué regalar entonces?

Ya hemos visto los 5 regalos de belleza que NUNCA deberíamos regalar a alguien que entienda de belleza o maquillaje, pero no debes desanimarte ya que si deseas acertar o sorprender a esa persona existen muchas otras ideas que sí puedes regalar.

Por ejemplo, puedes elegir un cepillo facial limpiador (de los del tipo Foreo, aunque los hay de otras muchas marcas) dado que puedes estar seguro que esa persona limpiará su rostro a diario y en profundidad.

También puede ser buena idea regalar cremas hidratantes de manos, o un «kit» en el que se incluya un labial protector y una crema de manos para actuar contra el frío. Es algo genérico que todos solemos necesitar en invierno.

Pero si lo que deseas es comprar algo de maquillaje, quizás las mejores opciones estén en una paleta de correctores, que cuenta con distintas tonalidades para poder corregir todo tipo de imperfecciones en el rostro antes de aplicar la base de maquillaje de modo que puede que esa persona le vaya a sacar partido, o también alguna máscara de pestañas que sea popular o que sea de muy buena calidad ya que en definitiva, seguro que esa persona la utilizará (con mayor o menor frecuencia) cuando quiera lucir unas pestañas espectaculares.