5 pantalones de vestir de las rebajas de Sfera que no puedes dejar pasar

¿Buscas descuentos para ampliar tu armario sin tener que gastar tanto dinero? Estos 5 pantalones de vestir de las rebajas de Sfera cuidadosamente seleccionados para ti son algunas de las mejores ofertas disponibles ahora mismo en el catálogo de esa marca. Claro que la firma tiene muchos otros que podrían interesarte, pero éstas son las alternativas 100% versátiles por las que optar.

En tonos que van desde el camel hasta el negro, estos pantalones son ideales para situaciones distintas: formales, para diario, dar vueltas en la ciudad, de fin de semana… Resultan perfectos para ir a la oficina, pero pueden acompañarte -y lucirse- si vas a asistir a un evento familiar o laboral importante.

Tendencia: 5 pantalones de vestir de las rebajas de Sfera

Pantalón chino camel

El pantalón chino en color camel, con cierre de gancho y cremallera, es muy cómodo. Un básico que todas las mujeres deben tener. Puedes combinarlo con una infinidad de colores y, de los incluidos en este listado, es el más apto para reuniones casuales.

El precio de este producto es de 19,99 euros. Este artículo costaba 39,99 euros por lo que ahorras 20 euros.

Está elaborado en 90% algodón, 8% poliéster y 2 elastano, cuentan con tallas que van de la S a la XL.

Pantalón traje gris: 5 pantalones de vestir de las rebajas de Sfera

Un clásico de la moda. Una tendencia atemporal que, en conjunto con su chaqueta de traje, supone ir a lo seguro.

El precio de este producto es de 19,99 euros. Este artículo costaba 39,99 euros por lo que ahorras 20 euros. Verás que está confeccionado en 66% poliéster, 33% viscosa y 1% elastano, y es algo a tener en cuenta para poder cuidarlo mucho mejor. Además de tallas, lo tienes de la 36 a la 42.

Pantalón traje azul

Otro de los pantalones tradicionales para las mujeres profesionales. Un pantalón de traje con tiro bajo y generosos bolsillos para guardar todos tus objetos de valor con la tranquilidad de que no van a caerse. Lo combinas con un zapato salón punta hebilla, y a la oficina.

El precio de este producto es de 19,99 euros. Cuando antes costaba 35,99 euros por lo que tienes descuento que puedes aprovechar. Además, para tu información, está elaborado en 100% poliéster, cuentan con tallas que van de la 36 a la 42.

Pantalón fluido bolsillos azul marino

El azul marino es uno de los colores de mayor distinción en el ámbito laboral. ¡Ponte este pantalón fluido bolsillos con una camisa y verás lo bien que vas!

Si bien lo pues combinar con trajes chaqueta y jerséis de otros colores. Asimismo, Sfera nos propone llevarlo este invierno con su jersey liso con cuello caja y manga larga que cuesta 15,99 euros.

Este pantalón estiloso está eaborado en 63% poliéster, 34% viscosa y 3% elastano, cuentan con tallas que van de la 36 a la 42.

El precio de este producto es de 19,99 euros pero debes tener en cuenta de que costaba 35,99 euros por lo que ahorras 16 euros.

Pantalón flaire negro: pantalones de vestir de las rebajas de Sfera

Si te hace falta un pantalón más para salir, este con bajo acampanado y goma en cintura se adaptará a diversas circunstancias. Aprovecha para comprar también un top lencero y su abrigo solapa para obtener un outfit nocturno sensual, que atrape las miradas.

Para poder cuidarlo como se merece, debes saber que tal prenda esta confeccionada en 46% viscosa, 32% poliéster y 22% poliamida, cuentan con tallas que van de la S a la XL.

El precio de este producto es de 25,99 euros si bien antes el pantalón costaba 27,99 euros. Hazte con este descuento de las rebajas.

¿Cómo cuidar estos pantalones?

Para cualquiera de estos pantalones, las recomendaciones de cuidados con las mismas. Aconsejan lavarlo a un máximo de 30° C. Sugieren no usar lejía y, si vas a utilizar la plancha para quitarles las arrugas, que en ningún caso su temperatura pase los 110° C.

Envíos y devoluciones para estas prendas

Las recogidas en tienda de Sfera son gratuitas, mientras que los envíos a domicilio tienen un coste adicional de 3,95 euros. Suponiendo que gastes más de 50 euros, el envío a domicilio también será gratis. ¡Compra otra cosa, además del pantalón!

Respecto a las devoluciones, puedes realizarlas en cualquiera de las tiendas Sfera y puntos de venta de El Corte Inglés gratis. Siempre que tengas alguna duda, debes ponerte en contacto con su servicio de Atención al Cliente, llamando al 900 535 114 y entonces ahí te atenderán sin problema,

El plazo de devolución de 60 días empieza a contar desde la entrega del pedido, y éste debe ser devuelto en perfectas condiciones.

Recuerda que las rebajas siguen hasta el próximo 18 de febrero, por lo que te queda un mes para comprar productos en oferta.

