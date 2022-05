Las 5 marcas para escoger un look de comunión ideal

Comienza la temporada de bautizos, bodas y comuniones. Si estás invitada a alguno de estos eventos y no sabes qué ponerte, hay varias marcas que son maravillosas para elegir un look elegante y con mucho estilo. Marcas de muy buena calidad y con un catálogo muy amplio de vestidos y conjuntos para todos los gustos.

Coosy

En Coosy hay auténticas maravillas para ser la invitada estrella de una comunión esta temporada. Vestidos y conjuntos de falda y pantalón que combinan elegancia, estilo y comodidad. Una de las prendas más bonitas de la nueva colección es el ‘Thomas Naranja’, confeccionado en tejido satinado en color naranja flúor. Con escote en pico y manga corta abullonada, la falda es estilo pareo con volante.

Cherubina

Cherubina es una tienda de moda online con una gran selección de prendas y zapatos para una comunión de primavera o verano. El vestido ‘Jacqueline’ es una auténtica joya. De largo miedo y con cuello caja, la falda es recta con detalle de abertura en el centro. El estampado floral en naranja, rosa y verde es espectacular.

Sophie and Lucy

Una de las mejores marcas para escoger un look de comunión este 2022 es Sophie and Lucy. El conjunto ‘Ana Amebas’ es ideal para un look estiloso sin renunciar al confort. La parte superior es un top con escote asimétrico confeccionado en tejido estampado de amebas y con mangas abullonada. La parte inferior del conjunto es un pantalón de talle alto con diseño entallado y bajo acabado en evasé.

Apparentia

Una de las tiendas online que debes ojear es Apparentia; «Vestidos de fiesta cortos y largos, vestidos para bodas, monos de fiesta… para ser la invitada perfecta». En la nueva colección, una de las prendas estrella es el vestido ‘Sarasota’. Confeccionado en jacquard lila y con estampado floral de primer nivel, su principal característica es el volante a tono, que sale desde la cintura y cae por la espalda.

Redondo Brand

Y, por último, queremos recomendarte Redondo Brand, con el vestido ‘Vera’ como una de las propuestas más interesantes para esta temporada. De largo midi y confeccionado en crepe ligero con gran caída y movimiento, tiene abertura en la espalda. El bajo se puede coser de forma sencilla para ajustarlo a las distintas alturas.

Estas son las mejores marcas para escoger un look de comunión ideal. En todas las tiendas puedes encontrar una gran selección de prendas, zapatos y complementos para ser la invitada estrella.