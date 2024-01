5 botas planas de Zara para aprovechar al máximo las rebajas

Ya están aquí las esperadas rebajas de invierno. Empezaron el 6 de enero por la tarde y debes aprovecharlas al máximo. Si estás buscando un calzado top para este invierno, no puedes dejar de pasar por alto estas 5 botas planas de Zara. Y a la vez te haces con jerséis, vaqueros y otros vestidos que seguro tienes en el radar para ofrecer lo mejor de ti en este inicio de año.

Por qué optar por las botas planas de Zara

Las botas planas de Zara son cómodas, llegan pisando fuerte y hay de diversos estilos. Podrás ir a todos lados con tus mejores galas, y siempre tendrás el confort que buscas para que tus pies respiren y no duelan. Deja de lado los tacones durante días y verás lo bien que te sientes.

Los mejores modelos en botas planas de Zara

Biker bajo

Zapato tipo bota alta de estilo biker. Tiene detalle de pespuntes en contraste y hebilla en el lateral. Destaca también tiradores laterales y acabado en punta cuadrada. Con tan sólo una altura de la suela de 4,2 cm., tienes botas para rato, pues cuentan con materiales de alta calidad elaborados en 100% poliuretano, siendo el forro de 100% poliéster y la suela de 100% estireno butadieno estireno. Para tu comodidad, se presentan con plantilla de 100% poliéster.

Van bien con todo, por esto las debes tener y porque están más baratas en Zara. Gracias a las rebajas estás botas planas costaban 49,95 euros y ahora las tienes con un -39% y un precio final de 29,99 euros. Son para ti.

Botín plano de piel

Una de las cosas que más nos gustan de Zara es que tienen variedad de botines y botas en materiales de alta calidad y así te duran más a lo largo de los años.

Es el zapato tipo botín en piel, con suela con volumen y cierre mediante cremallera. Tiene una altura de 4,5 cm que es realmente como si fueras plana.

Aprovecha las rebajas porque el precio de las botas es de 79,95 euros y las tienes por 49,99 euros, con el descuento del 37% en este momento. Corre que las tallas pueden acabarse.

Caña alta

Con el fin de que vayas siempre top, elegante y sofisticada, esta bota con caña más alta ofrece un look siempre distinto. Las luces con vestidos y faldas cortas. Verás que bien te sienta, y de paso vas calentita a todos lados.

Contamos con el zapato tipo bota plana con caña xl con ese detalle de hebilla en el lateral y acabado en punta redonda. Con materiales de alta calidad, también está de rebajas y pagarás menos por ella. El precio es de 59,95 euros y ahora, gracias al 33% de descuento, pagas 39,99 euros.

Track y hebillas

Con faldas de cuadros y cortas causarás sensación. Son las botas de suela track que además llevan hebillas y que aportan ese look casual que necesitas. Es la bota plana biker, con hebillas en el lateral y la suela con volumen tipo track. El precio era de 49,95 euros y con el descuento del -39% las tienes por un precio de 29,99 euros. Te las mereces y especialmente en esta temporada de rebajas con descuentos top.

De doble hebilla

Tenemos las botas planas de estilo biker, con detalle de hebillas en el lateral. Lleva suela con volumen tipo track y está acabado en punta redonda. El precio es de 65,95 euros, pero con el descuento que se aplica por rebajas de casi el 40%, el 39%, pagas sólo 39,99 euros. Está en varias tallas, así que no tardes porque la tienes para casi todo.

Con vaqueros, faldas y hasta vestidos vaporosos y de fiesta como el que propone Zara.

Combinaciones con las botas planas de Zara

Tienes muchas prendas para ofrecer y regalar en las rebajas de invierno 2024. Y casi todas quedan perfectas con las botas planas. Ves al apartado de descuentos para coger vestidos asimétricos, jerséis de colores, vaqueros de diversos colores, faldas cortas de tablillas, mini, también midis y esos shorts que van perfectos en fiestas y también en aquellos eventos en los que irás en este año.

Además hay muchas otras botas que también están en descuento. Tanto planas como con tacón, para que estilices tu figura, benefíciate de aquellos descuentos que por el momento tienen en Zara. Piensa que las tallas se agotan por momentos, así que si te gusta una bota entonces no tardes y cómprala ya. Luego es posible que todavía haya más ofertas pero tu talla ya no esté así que no habrá servido de nada haber esperado a comprar tu prenda favorita.

En Zara sabes que tienes calidad y que seguridad a la hora de comprar online. Así que no te lo pienses mucho. También hay tiendas físicas en las que probarte toda aquella ropa que desees.

Además cuentas con toda la información en precios, pedidos, envíos y también devoluciones en la web de Zara para que no se escape ningún detalle.