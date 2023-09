Aunque todavía quedan unos días de calor, la realidad es que el otoño está a la vuelta de la esquina. De hecho, ya no hace ese calor de verano, sino más bien todo lo contrario, hay días en los que incluso el termómetro baja considerablemente. Eso no hace tener la mente en las nuevas tendencias de la temporada, dejando solo temporalmente, a un lado, los eternos looks estivales. En esta esperada vuelta al cole hay un calzado que no le puede faltar a cualquier amante de la moda.

Botas negras H&M / H&M

Estamos hablando de las biker boots, unas botas que pueden ser tanto altas como bajas que tienen como característica principal las hebillas. Se pueden llamar también como las clásicas botos moteras, ya que su origen proviene del motociclismo. La firma MiuMiu inundó las calles con su propio estilo, después le cogieron el testigo Gucci, Acne Studios y Jimmy Choo, pero también marcas low cost como H&M. Si haces click en la web sueca y pones en el buscador botas moteras te aparecen unas como las de la imagen inferior.

Botas negras con hebillas de H&M / H&M

Tienen un precio de 59,99 euros y hay desde la talla 35 hasta la 42, pero eso sí, si quieres unas tienes que darte prisa porque se agotan en cuestión de segundos. Concretamente, este diseño es por la rodilla en tejido revestido. Cuenta con una puntera cincelada y trabillas decorativas alrededor del tobillo y en la parte superior de la caña. Por otro lado, tienen un forro y plantillas de lona.

Influencer luciendo un modelo de biker boots / Redes sociales

En la red social de TikTok numerosas creadoras de contenido no han perdido la oportunidad para hacerse con las famosas biker boots, y es que, por ahora, no es fácil adquirirlas. De hecho, Zara ha anunciado el lanzamiento de un modelo, pero por ahora, ni rastro en su página web. Una buena forma de combinar este estilo, de cara a septiembre podemos optar con las típicas faldas tableadas o los pantalones cargo, para darle un completo look desenfadado, pero con mucho glamour. Aunque en color negro sea un perfecto fondo de armario, lo cierto es que también las hay en marrón.

Botas marrones de H&M / H&M

También las puedes adquirir en H&M y, a diferencia de las anteriores estás suelen tener menos demanda. Su precio es de 69,99 euros y también, desde la talla 35 a la 42. En este caso, tienen la particularidad de que llegan por la rodilla y tienen tiras decorativas con anilla de metal en el tobillo y trabilla ajustable con hebilla de metal en la parte superior de la caña. En cuanto al grosor de la suela es de un centímetro y tienen un tacón de 7,5 cm, ideales para vestir un poco más los outfits. Sin duda, este calzado es un verdadero must have para inaugurar la temporada de otoño por todo lo alto.