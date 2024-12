Los 5 abrigos más elegantes y prácticos para empezar el 2025

El invierno tiene una magia que nadie puede negar. Esa sensación de un chocolate caliente entre las manos, la brisa helada acariciándonos las mejillas y, claro, el gran desfile de abrigos que invade las calles. Porque sí, cuando llega el frío, el abrigo se convierte en nuestro mejor aliado. Pero no basta con tener cualquiera; este año, toca elevar el juego con cinco estilos imprescindibles que no solo te mantendrán caliente, sino también te convertirán en la sensación del invierno.

Abrigos de pelo

Imagina salir de casa envuelta en la calidez de tu manta favorita. Esa es la experiencia que te brinda un abrigo de pelo. Estos modelos no solo son una delicia para el tacto, sino que también tienen el superpoder de transformar cualquier conjunto en una declaración de estilo. Desde versiones largas que rozan el suelo hasta opciones más cortas y modernas, los abrigos de pelo son una oda a la elegancia sin esfuerzo. Y lo mejor: combinan con todo, desde unos vaqueros desgastados hasta un vestido de noche. Porque, seamos sinceros, ¿quién dice que el invierno no puede ser glamuroso?

Abrigo pelo de Celia B.

Sabemos cómo funcionan las tendencias: si las it girls lo llevan, lo queremos. Mira a Kendall Jenner con ese impresionante abrigo de pelo marrón. Pero ¿por qué conformarte? Nuestra propuesta lleva el estilo al siguiente nivel: el Abrigo Hardin de Celia B, diseñado para destacar y mantenerte abrigada como nunca. Esta pieza única, confeccionada en piel sintética, presenta un vibrante estampado de camuflaje en tonos rosa, verde y terroso, añadiendo una explosión de color y personalidad a tu armario de invierno. Es la elección perfecta para quienes buscan moda y funcionalidad sin renunciar a la diversión. Por 475 euros, este abrigo de la firma Celia B no solo es una prenda, es una declaración de estilo. Detrás de esta marca está Celia Bernardo, quien, desde su Oviedo natal, decidió transformar la pandemia en una oportunidad para liderar una firma independiente que redefine la moda.

Abrigos oversize

El invierno 2025 viene con una filosofía clara: cuanto más grande, mejor. Los abrigos oversize son esa pieza cómoda que no quieres quitarte nunca. Perfectos para superponer capas (porque todos sabemos que el secreto del calor está en las capas), estos abrigos logran un look relajado y urbano que no pasa desapercibido. Ya sea en tonos neutros o con estampados atrevidos, te sentirás como si llevaras puesta una nube calentita que, además, grita «tendencia».

Abrigo largo de SKFK.

Cuando hablamos de estilo, Hailey Bieber es la reina indiscutible. Si ella lo lleva, sabes que es tendencia. Su abrigo es sencillo y clásico, pero nosotros te ofrecemos una auténtica joya que combina diseño y funcionalidad. Te presentamos nuestro abrigo largo acolchado de estampado multicolor, con un corte evasé que favorece y aporta movimiento. Diseñado con capucha ajustable, manga larga y prácticos bolsillos de parche delanteros, este abrigo no solo es bonito, sino también increíblemente funcional. El cierre delantero de cremallera y el tejido impermeable lo convierten en la opción ideal para desafiar cualquier clima con estilo. Por solo 249 euros, este abrigo de SKFK Ethical Fashion es mucho más que una prenda: es una declaración de compromiso con la sostenibilidad y la moda ética.

Abrigos acolchados

Hay pocas cosas tan satisfactorias como ponerse un abrigo acolchado en un día de frío polar. Los plumas, con su aire deportivo y funcional, han conquistado tanto la montaña como las calles de la ciudad. Este año, apóstale a modelos con acabados metalizados, detalles inesperados como cinturones o incluso versiones largas hasta los tobillos. Son ideales para los días de lluvia o nieve, gracias a su capacidad para mantener el calor y proteger contra los elementos. En resumen: si buscas una opción práctica sin sacrificar estilo, el abrigo acolchado es tu mejor elección.

Abrigo Plumas MWM de Modwave Movement.

Para completar tu look invernal, te proponemos el Abrigo Plumas MWM de Modwave Movement. Este diseño combina a la perfección tendencia y confort, convirtiéndose en un imprescindible para los días más fríos. Con un precio de 272 euros, este abrigo ofrece la calidez que necesitas con el toque moderno que buscas. Acolchado y ultraligero, es ideal para quienes no quieren renunciar al estilo mientras se enfrentan al invierno.

Abrigos con cinturón

Nada dice elegancia como un abrigo que realza la silueta. Los abrigos con cinturón son esa pieza mágica que transforma cualquier outfit en algo digno de una alfombra roja. Ajustan la figura de manera femenina y sofisticada, logrando ese efecto de «piernas infinitas» que tanto amamos. Son perfectos para combinar con botas de tacón alto o incluso stilettos, y si los eliges en tonos como el camel o el negro, te garantizas un clásico atemporal.

Abrigo espiga de Simorra.

Este abrigo de tejido de espiga de la firma Simorra es la definición de sofisticación. Con cierre de doble cruce, botonadura frontal, bolsillos de vivo y una abertura trasera, incluye un cinturón a juego para estilizar tu silueta. Por 336 euros, lleva elegancia clásica a tu guardarropa.

Abrigos capa Si quieres darle un giro a tus looks invernales, los abrigos estilo capa son el camino a seguir. Este diseño, que evoca la sofisticación de otros tiempos, es ideal para quienes buscan algo diferente y llamativo. No solo son prácticos (especialmente en días soleados y frescos), sino que también tienen un aire teatral que eleva cualquier conjunto. Léase: la pieza perfecta para cenas especiales o eventos formales en los que quieras destacar.

Capa de Celia B.