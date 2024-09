El verdadero motivo de la escapada de Sonia de Noruega a París

La reina Sonia de Noruega ha sido una de las invitadas estrella a la presentación de la nueva colección de la firma Dior en París. Una cita en la que la esposa del rey Harald ha coincidido con rostros destacados como Beatrice Borromeo y Sassa de Osma, Tamara Falcó, Brigitte Macron, Delphine Arnault y otros muchos. La madre del príncipe Haakon se ha mostrado feliz y encantada de ser testigo en primera línea de las nuevas propuestas de la casa francesa, ajena completamente a la delicada situación por la que pasa el país nórdico.

En los últimos tiempos la monarquía noruega se ha visto rodeada de varias polémicas. Por un lado, las quejas por el título de princesa que aún mantiene Marta Luisa y, por otro, el escándalo del hijo mayor de la princesa Mette-Marit, Marius Borg. Un escenario complejo que ha afectado mucho a la imagen de la institución, que pasa por horas bajas en términos de popularidad y que ha perdido muchos apoyos.

La reina Sonia de Noruega en un desfile. (Foto: Gtres).

A pesar de esto, tanto los reyes como los príncipes han continuado con sus respectivas agendas, sin hacer cambios relevantes. Sin embargo, la presencia de la reina Sonia en el desfile de Dior ha llamado un poco la atención, porque no es uno de los rostros más habituales en este tipo de eventos. No obstante, se ha podido saber que la esposa del rey Harald de Noruega no ha viajado a París únicamente para disfrutar de los encantos de la moda francesa, ni mucho menos. De haber sido así, probablemente este viaje habría sido foco de nuevas críticas a la familia real.

El verdadero motivo del viaje

Según ha confirmado este digital gracias a los datos suministrados por el departamento de prensa de la casa real, la reina Sonia ha viajado a la capital francesa para cumplir con algunos compromisos. Un viaje que ha hecho en solitario, sin la compañía de nadie más de su familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus)

Su Majestad ha participado en la inauguración oficial de una gran exposición de obras de la pintora noruega Harriet Backer en el Museo de Orsay de la ciudad de París. Una exposición muy especial ya que es la primera vez que se muestra parte de la obra de la artista a esta escala en Francia. Harriet Backer fue una pintora noruega conocida por su magistral uso de la luz y el color. Se la considera una de las artistas más destacadas de Noruega de finales del siglo XIX y una pionera de las pintoras de su época.

La exposición incluye varias de las pinturas más famosas de Backer y brinda al público francés la oportunidad de conocer su trabajo. Estará abierta hasta finales de año y se espera que atraiga al público amante del arte, como a visitantes interesados en ampliar sus horizontes culturales.