Apenas unas horas después de que, el pasado día 27 de febrero, la reina Camila presidiera, junto con otros miembros de la Familia Real, el servicio religioso en recuerdo del rey Constantino de Grecia en la Capilla de San Jorge, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que anunciaba una triste noticia. Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor, fallecía a los 45 años de edad. «Con el más profundo dolor anunciamos la muerte de Thomas Kingston, nuestro querido marido, hijo y hermano. Tom era un hombre excepcional que iluminó las vidas de todo aquel que le conoció. Su muerte ha producido un enorme impacto en toda la familia y pedimos respetar nuestra privacidad mientras pasamos el duelo», rezaba el escrito.

Thomas, según trascendió entonces, fue hallado sin vida en su casa de Gloucestershire el pasado domingo. Pero ¿Cuál fue la causa de su muerte? Ha sido Katy Skerrett, jefa forense del citado condado, quien este viernes ha esclarecido todas las dudas alrededor de las circunstancias que rodean al fallecimiento del yerno de los príncipes Michael de Kent, primos de la Reina Isabel II. «En el lugar de los hecho había una pistola», ha comenzado diciendo.

Thomas Kingston en Windsor / Gtres

La forense ha explicado que, el domingo anterior a que los medios de comunicación se hicieran eco de la muerte de Thomas, el marido de Gabriella visitó a sus padres en Cotswolds , Martin y Jill Kingston, para almorzar con ellos. Poco después de su encuentro, sus padres salieron a pasear a sus perros con la suposición de que al volver al lugar, Kingston continuara en la vivienda; pero no fue así. Un detalle que extrañó mucho al progenitor, quien salió a buscarlo. Tras 30 minutos sin señales de su hijo, su padre decidió entrar en la casa donde residía forzándo la puerta de acceso. Fue entonces cuando encontró a Kingston malherido y llamó a los servicios de emergencia. No obstante, estos no pudieron hacer nada por la vida de Thomas salvo certificar su fallecimiento.

«Fuimos llamados por el servicio de ambulancia el domingo a las 6:25 pm con un informe de la muerte de un hombre de 45 años en una dirección en los Cotswolds. La muerte no se trata como sospechosa y se prepara un expediente para el forense», recoge el comunicado de la policía de Gloucestershire. Tras realizar una autopsia a Thomas, Skerrett ha determinado que Kingston falleció por una «herida traumática en la cabeza» que podría haber sido provocada por la arma que se encontró cerca de su cuerpo.

Thomas Kingston en un acto oficial / Gtres

La historia de Thomas Kingston y Lady Gabriella

La hija de los príncipes Michael de Kent y Thomas Kingston comenzaron su relación en el año 2014, aunque lo cierto es que Kingston era muy cercano al entorno de los Windsor. Por ejemplo, era muy amigo de Pippa Middleton -incluso se habló de un romance entre ellos-, y también se le relacionó con Natalie Hicks-Loebbecke -de la que se dijo que tuvo una relación con el príncipe Guillermo-.

La boda de Lady Gabriella y Kingston se celebró hace casi cinco años precisamente en la Capilla de San Jorge de Windsor, pero la pareja no ha tenido hijos. Lady Gabriella, que no es parte activa de la Familia Real, es periodista, filántropa y directora senior de Branding Latin America y de la ONG Playing for Change. Thomas trabajaba en banca privada y, en el pasado, había participado en misiones diplomáticas.

Lady Gabriella y Thomas Kingston en una imagen de archivo. / Gtres

Su última aparición pública

El marido de Lady Gabriella Windsor fue visto por última vez en público hace apenas unos días, coincidiendo con la celebración de San Valentín. Kingston acudió junto a su mujer a un evento en Grosvenor House para conmemorar el cuarto centenario de la primera publicación de Shakespeare. Allí coincidieron con la reina Camila y con el hermano de Lady Gabriella.