Ha pasado ya casi medio año desde que el rey Juan Carlos confirmara su salida de España a tenor de las recientes informaciones que se habían publicado en torno a las actividades en las que presuntamente había participado en los últimos años. Una abrupta salida de la que había sido su casa más de medio siglo con destino a Emiratos Árabes, aunque al principio se desconocía el lugar que iba a escoger el exmonarca para este exilio voluntario. Un viaje de ida, del que no se tienen noticias sobre una posible vuelta, a pesar de que varios conocidos del padre de Felipe VI manifiestan que el que fuera jefe del Estado durante casi cuarenta años va a volver a España. Es posible que, dadas las circunstancias, no lo hago, al menos, no por el momento.

Serían, de esta manera, las navidades más tristes para el exmonarca. Alejado de su círculo más íntimo, aunque se tiene constancia de que recientemente la infanta Elena ha estado visitándolo y previsiblemente celebrando su ochenta y tres cumpleaños fuera de nuestras fronteras, el rey Juan Carlos vive estos momentos con un gran sentimiento de soledad.

Si hace unos días se conmemoraba el cuarenta y cinco aniversario de la proclamación de don Juan Carlos, ahora ante sí se presenta otra fecha importante, tanto a nivel institucional como personal. Y es que hoy se celebra el Día de la Constitución Española, la Carta Magna en cuya elaboración tuvo el exmonarca un papel importante, como uno de los artífices de la Transición Española. Hace dos años, el 6 de diciembre de 2018, tanto don Juan Carlos como doña Sofía participaban en el homenaje por el cuarenta aniversario de la Constitución. No era este el único evento al que los reyes padres asistían en el marco de las citas con motivo de este especial cumpleaños, pero sí el más significativo. A pesar de que en un principio no estaba prevista su presencia, después de que no se le convocara para el aniversario de las primeras elecciones democráticas, se decidió que a este encuentro sí que debía asistir, sobre todo, por el importante papel que el exmonarca jugó en la Transición. Una evento en el Congreso en el que coincidían por primera vez el actual jefe del Estado y su padre, pero también la última vez que veríamos a don Juan Carlos junto a la princesa de Asturias.

Meses después, a finales de agosto, el exmonarca se sometería a una intervención cardiaca y recibiría las visitas de sus seres queridos, pero en público no le hemos vuelto a ver con sus nietas. No ha sido así en el casi del rey Felipe, doña Sofía o la propia reina Letizia, con la que coincidió en el funeral por la infanta doña Pilar.

Es cierto que desde que anunciara su intención de abdicar y más adelante su retirada de la vida pública, don Juan Carlos ha vivido una especie de ‘jubilación dorada’, dedicado a sus grandes pasiones, los toros, el mar y la gastronomía, pero aunque ha asistido a algunos actos, no ha hecho acto de presencia en las citas más importantes en la vida de Leonor, como su debut en Covadonga o su estreno en los Premios Princesa de Asturias, a los que no faltó doña Sofía.