El sufrimiento insoportable Farah Diba por los fallecidos en las protestas en Irán

Lleva muchos años alejada de Irán, pero Farah Diba sigue teniendo muy presente y en el corazón al país del que un día fue emperatriz y donde pasó algunos de los años más felices de su vida. En un momento en el que Irán se encuentra en una situación complicada, con constantes protestas contra el régimen y una feroz represión por parte de las autoridades, la amiga de la Reina Sofía ha alzado la voz a través de las redes sociales.

La emperatriz ha recurrido a su cuenta en Instagram para publicar un mensaje en el que ha alabado el coraje y la valentía de quienes se están oponiendo al régimen al tiempo que ha instado a las Fuerzas Armadas a ponerse del lado correcto de la historia. «Queridos compatriotas, vuestra valentía, patriotismo y altruismo durante estos últimos días se han ganado la admiración del mundo entero». Un vídeo en el que se escucha la voz de Farah Diba mientras se ven varias imágenes de las protestas en las calles de las ciudades de Irán.

El llamamiento de Farah Diba

En el vídeo, la emperatriz expresa su apoyo a los manifestantes y les anima a continuar porque es consciente de que mucha gente en todo el mundo está con ellos: «Millones de personas en todo el mundo han mostrado su apoyo. Sé que quienes prosperan en la oscuridad, temiendo escuchar sus voces, han cortado toda comunicación con el mundo exterior. Pero sepan esto: su mensaje tiene mucho más peso del que tales acciones pueden silenciar. Estoy convencida de que las imágenes de sus protestas, tarde o temprano, romperán los muros de la censura, y que la magnitud de lo que han logrado estos últimos días inspirará aún mayor admiración y respeto en todo el mundo», dice Farah Diba.

La madre de Reza Ciro Pahlavi -a quien muchos ven como una alternativa al régimen de los ayatolás- ha pedido a las Fuerzas Armadas que apoyen a los manifestantes: «En este momento crítico de la historia iraní, me dirijo una vez más a las Fuerzas Armadas iraníes. Recuerden que la supervivencia de ningún gobierno ni la preservación de ningún interés pueden justificar el derramamiento de la sangre de sus compatriotas. Escuchen el grito de ira y resistencia de los manifestantes. Antes de que sea demasiado tarde, únanse a sus hermanos y hermanas y no aten su destino al de los asesinos. Un Irán libre mañana también pertenece a sus hijos».

Farah Diba en un compromiso oficial. (Foto: Gtres)

El insoportable dolor de la emperatriz

Al margen de sus palabras de aliento a los manifestantes, la emperatriz también ha expresado su profunda tristeza por el coste humano de la represión del régimen. Han sido muchas las personas que han perdido la vida desde que empezaron las protestas, tantas que no es posible aún dar una cifra exacta. «Cada niño cuya sangre se derrama reaviva en mí el dolor insoportable de perder a mis propios hijos. Ofrezco mi apoyo y condolencias a las madres y padres iraníes y comparto su dolor. También extiendo mis más sinceras condolencias a todos los compatriotas que han perdido a sus seres queridos en este levantamiento nacional y deseo una pronta recuperación a los heridos», ha expresado. Hay que recordar que la amiga de la Reina Sofía perdió a dos de sus hijos -los príncipes Ali y Leila- pocos años después de la revolución que llevó a los ayatolás al poder.