Sarah Ferguson, consternada por la violenta muerte de una de sus ex asistentes

De las personas del entorno del rey Carlos III o sus familiares, Sarah Ferguson es una de las más activas en las redes sociales y que, a pesar de no ser miembro de la Familia Real, sigue generando atención y copando titulares. La ex mujer del príncipe Andrés ha acaparado el interés de los medios en estos últimos días, aunque no por nada que tenga que ver directamente con ella.

La que fuera nuera de la Reina Isabel ha recurrido a su perfil público para expresar su disgusto y profunda tristeza ante una noticia que la ha dejado totalmente conmocionada. Se trata de la muerte de Jenean Chapman, una de sus primeras asistentes. Una muerte que no se ha producido de manera natural, sino todo lo contrario. La mujer, de 46 años, ha sido encontrada sin vida en su apartamento en la calle Elm Street de Dallas, poco después de la medianoche del pasado lunes 25 de septiembre. Según las pesquisas policiales, el cuerpo de Jenean Chapman llevaría varios días en la casa antes de ser encontrado.

Sarah Ferguson en Nueva York / Gtres

Por el momento no han trascendido muchos detalles con respecto a este suceso, es más, las causas de la muerte no se han hecho públicas, más allá de que se trata de un homicidio. Las autoridades han detenido al marido de Jenean, James Patrick, de 48 años, con el que se había trasladado recientemente y con el que se había trasladado a la zona de Texas. Aunque la boda se había producido hace poco, lo cierto es que la pareja mantenía una relación desde hace más de un lustro. Un romance que, según ha podido saberse, la familia de la ex asistente de la duquesa de York calificaba como muy tóxica.

Sarah Ferguson en un acto oficial / Gtres

La ex mujer del príncipe Andrés no ha dudado en recurrir a las redes sociales para mostrar su tristeza por la muerte de Jenean, así como su indignación por la situación. La duquesa de York le ha dedicado unas emotivas palabras en su perfil: «Me sorprende y me entristece saber que Jenean Chapman, que trabajó conmigo como mi asistente personal hace muchos años, ha sido asesinada en Dallas con sólo 46 años. Un sospechoso está en custodia. Jenean era leal, trabajadora, hermosa y divertida y mi corazón se rompe por su familia y amigos. Supe de ella hace apenas un par de meses y parecía muy feliz. Su familia está recaudando dinero para transportar su cuerpo de regreso a la ciudad de Nueva York y pagar los costos legales y funerarios. Haré una donación y apoyaré a la familia en todo lo posible. Por favor, ayuda si puedes en el enlace de mi biografía», ha escrito la madre de las princesas Beatriz y Eugenia.

Un post que, como era de esperar, ha generado muchas reacciones, tanto de personas anónimas, como de figuras conocidas. Por ejemplo, Naomi Campbell ha expresado su tristeza por la noticia: «Es impactante Sarah, lo siento mucho… te envío amor y el más sentido pésame a tu familia», ha escrito la modelo.

Chapman trabajó para Sarah Ferguson hace casi dos décadas, entre los años 2001 y 2005, poco después de graduarse en la Universidad de Syracuse en Nueva York. Fue un gran apoyo para la duquesa de York, ya que era su ayuda principal en el día a día, para interactuar con los medios y organizar su agenda de compromisos.