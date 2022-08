Royals de altura: esto es lo que miden los miembros de la realeza europea

Algunos nombres como el de Letizia, Kate Middleton o Meghan Markle -cuando todavía formaba parte de la Familia Real británica- han sonado con fuerza los últimos tiempos, no solo por haberse hecho hueco en Palacio, sino también por sus lecciones de estilo y su cercanía con la población. De igual forma, sus maridos, como el rey Felipe, el príncipe Guillermo o su hermano Harry también han sido protagonistas de la actualidad en diversas ocasiones. El primero por sus compromisos oficiales y la relación con su padre, el segundo por su carácter tan amable y el tercero por romper todo lazo con su familia y la realeza. Y es que, aunque todos los miembros royals tienen prácticamente el mismo status, con una vida de lujo y una agenda muy ocupada, lo cierto es que físicamente les distinguen muchas cosas -y no nos referimos al color pelirrojo de pelo del hijo de Lady Di-, sino más bien a su peso y altura. Una incógnita que a todo fanático de Palacio le llama mucho la atención.

Rey Felipe

El Rey de España se lleva el primer lugar del ranking en cuanto a altura se refiere. Con 1,97 metros, puede presumir de ser el miembro de la realeza europea más alto.

Príncipe Guillermo

Con 1,91 metros a sus espaldas, el marido de Kate Middleton ocupa el segundo puesto de la lista, con tan solo seis centímetros de diferencia del marido de la reina Letizia. Y es que, su altura nunca ha pasado desapercibida, llegando incluso a superar a su padre y a su abuelo.

Príncipe Harry

Aunque más alto que su esposa, el hijo pequeño de Lady Di no ha conseguido superar a su hermano mayor. Con 1,86 metros de altura, Harry completa el podio.

Felipe de Edimburgo

El ya recordado esposo de Isabel II, con una cuarta posición, llegó a medir 1,83 metros antes de fallecer, superando en 20 centímetros a la Reina de Inglaterra.

Guillermo de Holanda

El soberano de los Países Bajos, con 1,83 metros, consiguió un empate con el duque de Edimburgo.

Príncipe Carlos

Con tan solo 1,78 metros de altura, Carlos de Inglaterra ha sido superado por sus dos hijos, Harry y Guillermo, además de por la reina Margarita de Dinamarca y Mette-Marit.

Mette-Marit de Noruega

Encabezando el ranking de las mujeres de la realeza europea, la Princesa heredera ha conseguido ser la primera mujer en estar por encima del metro ochenta, en concreto 1,82, dos centímetros más que su marido, Haakon de Noruega.

Margarita de Dinamarca

La última mujer que ha alcanzado esa estatura ha sido la Reina de Dinamarca, con 1,80 metros exactos.

Kate Middleton

Con 1,75 metros, la duquesa de Cambridge se ha alejado del podio de las royals más bajitas, aunque la diferencia de 16 centímetros con su marido ha convertido su altura en un tema muy comentado.

Camila de Cornualles

Dos centímetros más bajita que la mujer del príncipe Guillermo está la mujer del príncipe Carlos, que ha conseguido llegar a los 1,73 metros.

Eugenia de York

Calificada como una de las royals más pequeñas, la segunda hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson mide 1,65 metros, dos centímetros menos que su abuela y tres más que su hermana Beatriz.

Reina Letizia

Sin llegar a 1,70 metros, la Reina es una de las mujeres de la realeza más bajitas, aunque está un poco por encima de la media en cuanto a la alturas de las mujeres en España.

Meghan Markle

A los duques de Sussex les ocurre lo mismo que a los duques de Cambridge, que la diferencia entre el hombre y la mujer es tan grande que la segunda parece muy bajita. Así, Meghan mide 1,68 metros, 18 centímetros menos que el príncipe Harry.

Isabel II

Y, para dar por finalizada la lista, la Reina de Inglaterra se ha llevado el último puesto, con tan solo 1,63 metros. Y es que, el nombre más importante de la realeza y la Reina más longeva, pese a la altura que gana con sus característicos sombreros, ha conseguido ser la royal más bajita.

En cuanto al peso de los miembros de la realeza, lo cierto es que se trata de una cuestión que no se suele preguntar ni suele trascender en los medios de comunicación al considerarse de mal gusto en algunos países. No obstante, la Familia Real británica no tiene ningún problema en hacerlo saber en petit comité, incluso han creado una tradición en Navidad que consiste en anotar su peso antes y después de dar comienzo a la temporada vacacional, donde la comida se convierte en la absoluta protagonista. Al parecer, se trata de un ritual que comenzó con el Rey Edward VII -tatarabuelo de la Reina Elizabeth- con el objetivo de asegurarse de que sus invitados comieran bien. Sea como fuere, seguirá siendo una cuestión privada que quedará para siempre guardada en los rincones más recónditos de Palacio.