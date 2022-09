De un tiempo a esta parte, la Reina Letizia ha hecho un importante cambio en su armario. Atrás ha quedado el tiempo en el que la esposa de Felipe VI solo apostaba por sus firmas de cabecera -Hugo Boss, Felipe Varela y Carolina Herrera- y empezó a incorporar a su vestidor nuevas marcas, la mayor parte de ellas de carácter nacional, con una producción sostenible y capitaneadas por mujeres en muchos de los casos. Algo que cumplen marcas como On Atlas, Inés Martín Alcalde, The IQ Collection, Dear Prudence, Galçon Studio, María Barragán, María de la Orden, María Malo, & Me Unlimited o Laura Bernal.

Sin embargo, más allá de este tipo de firmas, la Reina también apuesta habitualmente por marcas low cost, entre las que se encuentran Zara o Mango. De hecho, el buque insignia de Inditex es una de las firmas predilectas de doña Letizia y también de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Precisamente en las recientes vacaciones oficiales de la Familia Real en Mallorca, las dos hijas de los Reyes han lucido diseños de ambas marcas para sus salidas privadas u oficiales.

Los looks en clave low cost de la Reina Letizia son una de las cuestiones que más llama la atención, ya que hace accesible el estilo de la esposa de Felipe VI a la mayoría de las personas. Eso sí, algunas de las prendas que ha llevado últimamente doña Letizia son algo complicadas. Este es el caso del vestido cut out de Mango en blanco y negro y estampado floral que la Reina estrenó en una cena en el restaurante Ola del Mar. De la misma manera, el modelo corto en tono fucsia que la Reina llevó en una salida con sus hijas y la Reina Sofía también ha estado en el punto de mira. Un modelo de Zara de menos de treinta euros que ha generado polémica por el largo mini.

Más allá de sus looks en Palma, son muchas las veces en las que la Reina ha llevado looks de firmas low cost. La mayor parte de las veces, Zara, Massimo Dutti y Mango han concentrado el interés de la consorte, aunque en su último paseo en Mallorca apostara por un short de rayas de tiro alto y en blanco y malva de Pimkie.

Ya sea en audiencias, actos oficiales o salidas privadas, la esposa de Felipe VI sabe combinar con maestría sus looks más elevados con prendas al alcance de todos, sobre todo, en lo que respecta a faldas y vestidos, los grandes protagonistas de su armario. No obstante, al recurrir a firmas low cost corre el riesgo de coincidir en look, algo que ya ocurrió hace algunas semanas.

Otra de las firmas a las que ha recurrido últimamente es Sfera. Una marca que, por cierto, se ha convertido en una de las favoritas de sus hijas, en especial de la Infanta Sofía, que guarda en su armario muchos modelos de la firma.