Los planes de los Reyes en el cumpleaños de la Reina Sofía

Semana importante para la Casa de S.M. el Rey. Este lunes, 31 de octubre, la Princesa de Asturias cumple 17 años, aunque por el momento no han trascendido detalles de cómo va a celebrar esta jornada. No hay que olvidar que el pasado jueves, Leonor reapareció en Oviedo en el concierto previo a la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, en compañía de sus padres, Sus Majestades los Reyes y su hermana, la Infanta Sofía.

Un día después, la Familia Real participaba en la ceremonia de entrega de los galardones, a la que también acudía la Reina Sofía, como suele ser habitual. Los Reyes y sus hijas cerraban su agenda en el Principado en sábado, con una ‘accidentada’ visita a Cadavedo, el pueblo ejemplar de este año, a la que no asistía la Infanta Sofía y con la presencia, a medias, de la Princesa. Tal como confirmó la Reina, las dos estaban indispuestas a consecuencia de una gastroenteritis.

Una dolencia que ha afectado a la agenda de la Familia Real en Oviedo y que, es probable que también a los planes por el cumpleaños de la heredera, que estará en España hasta el fin de semana, cuando tendrá que regresar a Gales para retomar sus estudios en el Atlantic College. Un cumpleaños que, tradicionalmente se ha celebrado de manera privada y que, este año, también será así. De hecho, los Reyes no tienen programados actos en esta jornada, aunque esto no significa que no puedan estar centrados en lo que se conoce como ‘trabajo de despacho’.

Sin embargo, el cumpleaños de la Princesa Leonor no es la única fecha importante de esta semana. El miércoles es la Reina Sofía la que celebra su cumpleaños. La madre de Felipe VI cumple este día 2 de noviembre 84 años y, al igual que en el caso de su nieta, no hay ningún tipo de actos previstos para esta fecha. Es más, doña Sofía, que mantiene su agenda privada a la par que las actividades en el marco de la agenda de la Casa de S.M. el Rey, no tiene actos estos días. Sin embargo, quienes sí que tienen compromisos son don Felipe y doña Letizia.

Tal como ha trascendido, el Rey tiene varias audiencias por la mañana en el Palacio de la Zarzuela. En concreto, con los participantes en elXIII programa para el fortalecimiento de la Función Pública en América Latina una iniciativa de la Fundación Botín; al Comité Organizador del II Congreso Nacional de la Sociedad Civil y a las tres últimas promociones del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social, un cuerpo de funcionarios de la Administración Pública de España. Por su parte, la Reina Letizia tiene previsto viajar a Navarra, para asistir al ‘Festival de Cine Ópera Prima’ Ciudad de Tudela’, en el se va a hacer un homenaje a Pilar Miró.

A pesar de que los compromisos de los Reyes son por la mañana, no se sabe si en el Palacio de la Zarzuela se va a organizar algún tipo de almuerzo o cena, aprovechando además que este año también se encuentra en España la Princesa Leonor.