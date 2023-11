Después de una jornada histórica marcada por la jura de la Constitución ante las Cortes Generales de la princesa Leonor en el mismo día en el que ha alcanzado la mayoría de edad, el Rey Felipe ha retomado sus compromisos oficiales. El jefe del Estado se ha trasladado este jueves hasta el Palacio Real, donde ha participado en una serie de audiencias militares.

El Rey Felipe en unas audiencias militares. / Gtres

Don Felipe se ha reunido con una comitiva del Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos, con una comitiva de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares y ha cerrado la mañana recibiendo a un grupo de Coroneles y Capitanes de Navío.

El Rey Felipe llegando al Palacio de la Zarzuela. / Gtres

Tras poner fin a estos compromisos oficiales, Su Majestad ha vuelto al Palacio de la Zarzuela, donde este mediodía estaba previsto que se llevara a cabo un almuerzo por el cumpleaños de la Reina Sofía. La madre de Felipe VI cumple este 2 de noviembre 85 años, una cifra simbólica, aunque no han trascendido detalles de una celebración de carácter oficial. No obstante, a las puertas del recinto del Palacio de la Zarzuela se ha podido ver a la infanta Elena, así como al propio Felipe VI.

La infanta Elena llegando al Palacio de la Zarzuela. / Gtres

Una reunión íntima

Dos días después de que la princesa de Asturias haya alcanzado la mayoría de edad, la Reina Sofía celebra su 85 cumpleaños con un almuerzo privado en su residencia. Una reunión de la que han trascendido algunos detalles, pero no muchos, ya que se trata de un encuentro de carácter íntimo, igual que ocurrió en la fiesta posterior a los actos oficiales por el cumpleaños de la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia.

La Reina Sofía en el Palacio de El Pardo. / Gtres

Hay que remontarse al año 2018, cuando la Reina Sofía celebró su 80 cumpleaños, para recordar una reunión de toda la familia del Rey, incluido Juan Carlos I. Esta vez, además de que no se espera que se publiquen fotografías oficiales -como sí ocurrió en aquella ocasión-, habrá destacadas ausencias. Por ejemplo, Victoria Federica no está en Madrid y no acudió al cumpleaños de la princesa Leonor, pero tampoco está Juan Urdangarin. Duda también Pablo Urdangarin, que no estuvo en la fiesta de su prima, por cuestiones profesionales y, por supuesto, Juan Carlos I, que el mismo día 31 ya se marchó a Londres.

Agenda oficial

Este mismo viernes, tanto el Rey Felipe como la Reina Letizia retomarán sus compromisos oficiales después de unos días tan especiales y antes de poner rumbo a un nuevo viaje de Estado, en este caso, a Dinamarca, que comienza el próximo lunes. El Rey Felipe participará en varias audiencias en el Palacio de la Zarzuela a lo largo de la mañana, mientras que doña Letizia viajará hasta Navarra, donde la Reina va a participar en una nueva edición del Festival de Cine Ópera Prima de Tudela, homenaje al cineasta Carlos Saura.