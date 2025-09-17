La familia real británica es una auténtica maestra en la gestión de las redes sociales y ejemplo para otras casas reales. Los Windsor hacen un uso magistral de sus perfiles en las diferentes plataformas y saben combinar la pompa y el boato de algunos actos como coronaciones y ceremonias con alta carga simbólica con compromisos en los que destaca la cercanía y la naturalidad. Sin duda, el equipo que lleva las redes sociales del Palacio de Buckingham -centrada sobre todo en la actividad del rey Carlos III y su esposa- y de los príncipes de Gales es uno de los mejores de los que hay ahora mismo en el ámbito de la realeza y no pierde ocasión para dar un paso más y sorprender a sus seguidores.

Esta vez lo ha hecho aprovechando la visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump y su esposa al Reino Unido. Una visita marcada por estrictos protocolos y en la que nada puede quedar al azar. Desde la colocación de la mesa para el banquete en Windsor hasta el orden de los carruajes.

Una minuciosa planificación

Cada acto oficial de la familia real se planifica hasta al detalle para que todo esté totalmente controlado. Sin embargo, no es muy habitual que trascienda información previa de cómo se lleva a cabo esta planificación. Al menos, no lo era hasta ahora.

El rey Carlos III ha querido dar un paso más y justo antes de que comenzara la visita de Estado ha ordenado la publicación en el perfil oficial del Palacio de Buckingham en las redes sociales de una serie de posts en los que se explican los preparativos que se hacen en este tipo de actos de manera clara y concreta. Publicaciones que, algunas, por cierto, han coincidido en el tiempo con el cumpleaños del príncipe Harry, para quien no ha habido felicitación oficial -como era de esperar-.

De esta manera, hemos podido ver los entresijos de las caballerizas reales, cómo se prepara a los caballos, se les peina y se pulen todos los elementos de los carruajes. También el interior de las cocinas y el proceso de selección de los ingredientes para los banquetes y los menús, en los que participan de manera activamente los reyes Carlos III y Camila.

No falta tampoco un apartado dedicado a las exposiciones que se organizan con motivo de las visitas de Estado y en las que se buscan piezas que hagan referencia a momentos compartidos entre ambos países, así como un post centrado en los desfiles y maniobras del ejército y los preparativos y arreglos que se realizan en los jardines. Todo un despliegue de información nunca visto hasta ahora que nos permite hacernos una idea del funcionamiento de una visita de este calibre y de todo lo que implica para el personal que trabaja para el rey Carlos III y el resto de la familia real.