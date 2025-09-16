Pocos días después del encuentro con su padre en Clarence House, el príncipe Harry ha soplado las velas de su 41 cumpleaños. El duque de Sussex ha celebrado este año su cumpleaños de nuevo junto a su esposa y a sus hijos, pero recién llegado de un emotivo viaje que le ha llevado tanto a Londres como a Ucrania. Esta última parada, como parte de su trabajo en la Fundación Juegos Invictus.

Por ahora no han trascendido detalles de cómo ha celebrado el príncipe su cumpleaños, pero lo que sí se sabe es que no ha recibido ninguna felicitación pública de su familia paterna. Esto no significa que no se hayan puesto en contacto con él, algo que probablemente sí que haya ocurrido, sobre todo, en el caso del rey Carlos III. De su hermano cabe la posibilidad de que haya recibido un escueto mensaje, ya que para los Windsor la cortesía está por encima de las tensiones y de los enfrentamientos.

Aunque para algunos puede resultar llamativo que el rey no haya felicitado al príncipe Harry, lo cierto es que existe un motivo claro para ello. La Reina Isabel II felicitaba en redes a todos los miembros de la familia, tanto si tenían un papel activo como si no. Cuando Carlos III se convirtió en monarca cambió de estrategia y desde entonces solamente se publican mensajes en redes dedicados a figuras que ejercen un papel institucional. Por ejemplo, la princesa Ana, los príncipes de Gales, los duques de Edimburgo o los propios reyes Carlos III y Camila. Se deja fuera a los Sussex, al príncipe Andrés y a otros miembros como las princesas Beatriz y Eugenia, que no desempeñan un rol oficial.

La felicitación de Meghan Markle

Aunque desde el Palacio de Buckingham no se ha felicitado al príncipe de manera pública, la que sí que lo ha hecho ha sido su esposa. Meghan Markle ha aprovechado su reciente regreso a las redes sociales para dedicarle un discreto mensaje al príncipe Harry. La duquesa de Sussex ha compartido una fotografía en la que se ve al hijo menor del rey Carlos III vestido con uniforme militar y con el pelo despeinado. «Hola, chico del cumpleaños», ha escrito Meghan en una publicación que, como el resto de las del perfil de la duquesa, admite que se reaccione a ella con un me gusta, pero no comentarios.

Lo que no ha trascendido por ahora es cómo ha celebrado la familia este día, que ha coincidido con la publicación en Londres de una extensa entrevista en la que Harry habla de algunos aspectos personales. Un reportaje que se ha realizado aprovechando su viaje a Ucrania en el marco de las actividades de la Fundación Juegos Invictus, y en el que el príncipe asegura que percibe que los británicos le quieren a pesar de lo que publican algunos medios y recalca que es feliz con la vida que ha elegido. Además, sostiene que el próximo año va a tener que estar más pendiente de su padre, lo que ha llamado especialmente la atención por la situación de salud del monarca.