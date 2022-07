El verano es el momento perfecto para reuniones familiares, algo que se extiende también a las familias reales. Es este el caso de la de Dinamarca, cuya familia real ha protagonizado este fin de semana una entrañable reunión. Un encuentro que se ha celebrado en el Castillo de Graasten, cerca de la frontera con Alemania.

La Reina Margarita se ha reunido con sus dos hermanas, la princesa Benedicta y la Reina Ana María de Grecia, con las que mantiene una relación muy estrecha. Pero el encuentro no se ha limitado a las tres hermanas, sino que ha contado con la presencia de sus familias en una tradición que inició en el pasado su madre, la Reina Ingrid.

Una reunión familiar que ha contado con más protagonistas de los habituales, dado que no se pudo celebrar en los años anteriores por la pandemia. A la cita han acudido las tres hermanas, pero también algunos de sus hijos. Por un lado, el príncipe Federico con su esposa, Mary Donaldson y el príncipe Joaquín con la princesa Marie. No faltan tampoco algunos de los hijos de la Reina Ana María, como el príncipe Nicolás y su mujer, la princesa Alexia y su marido, Carlos Morales; el Príncipe Philippos, junto a su esposa, Nina Flohr; y la Princesa Teodora, con su prometido el abogado estadounidense Mathew Kumar. Sin embargo, en la reunión no están ni el Rey Constantino, ni los príncipes Pablo y Marie Chantal y sus hijos, ni tampoco la Reina Sofía y la princesa Irene. Tampoco han faltado los hijos de la princesa Benedicta, la princesa Alexandra, el príncipe Gustavo, y la princesa Nathalie.

A pesar de que se ha tratado de un entrañable encuentro en el que la Reina Sofía se habría sentido como en casa, lo cierto es que la esposa del Rey Juan Carlos ya se encuentra en Mallorca, a la espera de la llegada de los Reyes. Según ha publicado el portal Vanitatis, la madre de Felipe VI ha recibido unas especiales visitas.

Al parecer, doña Sofía ha estado acompañada por muchos de sus nietos, además de por sus dos hijas, las Infantas Elena y Cristina. La duquesa de Lugo y su hermana han viajado con sus hijos Pablo, Miguel, Felipe y Victoria. Doña Elena y doña Cristina llegaron el pasado sábado a Marivent y es la primera vez en mucho tiempo que la Reina Sofía se reúne con ellos en estas circunstancias.

Tal como apunta el portal, la madre de Felipe VI está encantada con esta circunstancia y todos están aprovechando al máximo estos días para salir en barca, comer y cenar y pasar tiempo juntos. No obstante, está previsto que se marchen antes de la llegada de los Reyes y sus hijas, que tendrá lugar en los próximos días.