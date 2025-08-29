La Reina Letizia se toma vacaciones tras su intachable presencia en los focos del fuego

El próximo lunes comienza el mes de septiembre y, aunque para muchos significa el fin del verano y, como consecuencia, el fin del periodo vacacional, lo cierto es que no es la realidad de todos. En el caso de la Familia Real, la Reina Letizia ha decidido tomarse unos días de descanso (merecidos) tras su intachable presencia en las zonas más devastadas por el fuego de nuestro país. Galicia, Castilla y León y Extremadura han sido las tres comunidades autónomas que han recibido la visita de Sus Majestades en los últimos días, pero, esta semana, los compromisos que acaparan su agenda oficial están previstos en Madrid y será únicamente don Felipe quien asuma la representación institucional de los mismos.

Sobre las 12:00 horas del lunes, el monarca participará en la sesión especial El corazón y la sociedad del congreso anual de la Sociedad Europea de Cardiología. Durante el evento, celebrado en IFEMA (Institución Ferial de Madrid), el Rey pronunciará un discurso que será retransmitido en streaming.

El martes 2 de septiembre, Su Majestad tendrá una jornada marcada por las audiencias militares en el palacio del Pardo. A las 10:45 horas se reunirá con un grupo de generales de brigada y contralmirantes y a las 12:30 horas lo hará con un grupo de coroneles y capitanes de navío. El miércoles 3 de septiembre tendrá un día similar, aunque en esta ocasión tendrá lugar en el palacio de la Zarzuela. Sobre las 10:30 horas, Su Majestad el Rey recibirá en audiencia al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que hará entrega a don Felipe de la Memoria Anual de la Institución, que recoge la actividad del Ministerio Fiscal desarrollada durante el año inmediatamente anterior al de su publicación, así como la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. En ella se recogen también las observaciones de las Memorias que los Fiscales de los distintos órganos elevan a su vez al Fiscal General del Estado.

El Rey Felipe VI en un acto oficial.

Sobre las 11:15 horas, don Felipe recibirá en audiencia al Comité Ejecutivo de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), recientemente renovado. Por último, 45 minutos más tarde, el soberano recibirá en audiencia a una representación del periódico OKDIARIO con motivo de su décimo aniversario.

El jueves 4 de septiembre, Felipe se unirá al descanso de su mujer, la Reina Letizia, pero el viernes 5, retomará sus compromisos presidiendo el acto solemne de Apertura del Año Judicial, en la sede del Tribunal Supremo, en donde la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentarán las memorias de sus respectivas instituciones, detallando el estado, funcionamiento y actividades del Poder Judicial y la criminalidad del año anterior.