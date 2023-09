La Reina Letizia, protagonista de un ‘incómodo’ duelo de estilo con una aristócrata

La Reina Letizia volvió a deslumbrar una vez más en el estreno de la ópera Medea, del italiano Luigi Cherubini, con motivo de la inauguración de la temporada lírica 2023/2024 del Teatro Real de Madrid. Una de las citas más importantes de su agenda institucional, en la que doña Letizia apostó por uno de los looks más infalibles de su armario.

Los Reyes don Felipe y doña Letizia en el Teatro Real. / Gtres

A pesar de que la esposa de Felipe VI siempre suele arriesgar en este compromiso y sorprender con estilismos llamativos, esta vez prefirió decantarse por un sencillo y elegante LBD de la firma The 2nd Skin, que tiene desde hace años. Un vestido de corte lady y silueta ‘New look’, con cuerpo ceñido, sin mangas y falda abullonada, que completó con un cinturón fino y un elaborado peinado con ondas al agua, muy al estilo del Hollywood clásico. Doña Letizia completó su outfit con unos zapatos destalonados con detalles de vinilo de Manolo Blahnik, pendientes de diamantes con forma de aro y una de las pulseras gemelas del lote de ‘joyas de pasar’. Un outfit de 10 con el que la Reina estaba muy elegante.

La Reina Letizia en el Teatro Real. / Gtres

Sin embargo, lo que quizás no esperaba es que otra de las asistentes a la velada le ‘copiara’ el look. Amparo Corsini, marquesa de Castel Moncayo, también asistió a la representación y lo hizo con un estilismo muy similar al de la Reina. La mujer de Manolo Falcó, que se caracteriza por su elegancia y discreción, apostó para la cita por un vestido negro muy parecido al de doña Letizia. En su caso, Amparo Corsini también lució un modelo sin mangas y con falda ligeramente abullonada -algo menos que la de la esposa de Felipe VI-, en tejido decorado con flores. Corsini también ajustó su cintura con un fino cinturón, llevó el cabello suelto y zapatos destalonados, aunque sin apenas tacón, muy cómodo. No ha trascendido, por ahora, la firma a la que pertenece su look.

Amparo Corsini a su llegada al Teatro Real. / Gtres

No es la primera vez que doña Letizia protagoniza una coincidencia de este tipo en algún acto. Por ejemplo, el pasado año, en una entrega de premios en Mérida, una de las galardonadas llevó el mismo vestido blanco y negro de la firma Mango que escogió la Reina Letizia, que se tomó la coincidencia con mucho humor.

Aunque no en el mismo acto, también en otras ocasiones, doña Letizia ha llevado los mismos vestidos que otras royals o celebrities, sobre todo de firmas como Zara, Mango o Hugo Boss.

La mujer de Peñafiel con los zapatos de la Reina. / Gtres

Más allá de esto, hace algunos años, también en la inauguración de la temporada del Teatro Real, la mujer del veterano periodista Jaime Peñafiel, llevó los mismos zapatos de Manolo Blahnik con detalles de vinilo que lució doña Letizia en dicho acto. La esposa de Felipe VI combinó el calzado -uno de sus pares preferidos y al que recurre con regularidad en actos oficiales- con un elegante vestido blanco de la firma Lola Li que le sentaba como un guante.