La Reina Letizia ‘despeja’ su agenda en el cumpleaños de la infanta Sofía

Este 29 de abril es un día especial para la Familia Real. La infanta Sofía cumple 17 años, y es la primera vez que no podrá celebrarlo en casa. La hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia se encuentra estudiando el primero de los cursos de Bachillerato Internacional en el Atlantic College de Gales, el mismo centro en el que estudió su hermana, la princesa Leonor. Por tanto y, dado que hoy es día lectivo, no podrá celebrar su cumpleaños en familia.

Aunque no se sabe si a lo largo del fin de semana la infanta Sofía ha disfrutado de alguna visita especial, lo que sí está confirmado es que su madre, la Reina Letizia no tiene compromisos oficiales con cobertura mediática en esta jornada. La esposa del Rey Felipe VI tiene su agenda despejada tanto hoy, como el resto de la semana, al menos, hasta el sábado. Esto no significa que la Reina esté libre, sino que cabe la posibilidad de que esté centrada en lo que se conoce como ‘trabajo de despacho’. A esto hay que añadir que, tanto el miércoles 1 de mayo, como el jueves día 2, son días festivos.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en un acto en Asturias. (Foto: Gtres)

A pesar de que la Reina no tiene compromisos oficiales en esta jornada, no es el caso del Rey Felipe. Su Majestad visitará este lunes el Centro de Excelencia Contra Artefactos Explosivos Improvisados (CoE C-iED), en Madrid. No es el único compromiso que don Felipe tiene antes de los días festivos, sino que, este martes, también va a participar en un Acto Conmemorativo del 50 Aniversario de CUNEF, así como en la entrega de la VII Edición del Premio Nacional PYME del Año.

No obstante, a pesar de que, en los próximos días, la Reina Letizia no tiene compromisos con cobertura mediática, de cara al sábado, Sus Majestades estarán en la Academia General Militar de Zaragoza, donde se reencontrarán con la princesa de Asturias.

La infanta Sofía con la Reina Letizia, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Un cumpleaños diferente

Este cumpleaños es especial para la infanta Sofía por varias razones. Por un lado, es la primera vez que la infanta Sofía está lejos de España en una fecha tan señalada y, por otra, porque hace unos días, desde Patrimonio Nacional se confirmó la primera edición de un certamen fotográfico amadrinado por la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia. A pesar de que todavía no se tienen muchos datos de este concurso, sí se sabe que será el primer gran acto en el que la infanta Sofía será protagonista e incluso es probable que acuda en solitario.

Recta final de curso

Pese a que no se conocen los planes de la hermana menor de la princesa Leonor para este día tan especial, en apenas unas semanas, tanto Sofía, como la heredera, están ya en la recta final de sus respectivos cursos, por lo que queda cada vez menos para que ambas se reencuentren y puedan disfrutar de tiempo juntas.