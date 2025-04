El príncipe Harry regresa a Londres mientras Carlos III viaja a Italia

La relación entre el príncipe Harry y su familia paterna continúa siendo tensa. Mientras que el rey Carlos III nunca le ha cerrado las puertas del todo a su hijo menor, el caso del príncipe de Gales es diferente. Guillermo no está dispuesto a pasar por alto todos los comentarios y declaraciones hechos por los duques de Sussex, lo que ha provocado que ambos hermanos no tengan contacto y lleven mucho tiempo sin verse.

A pesar de esta situación, el príncipe Harry ha hecho a lo largo de los últimos tiempos algunos viajes al Reino Unido. Visitas exprés relacionadas con los procesos judiciales en los que ha estado implicado, o con algunas de las causas con las que sigue muy volcado, como es el caso del aniversario de la creación de la Fundación Juegos Invictus. Sin embargo, en todas estas visitas nunca le ha acompañado su esposa, Meghan Markle, que se resiste a pisar de nuevo suelo británico.

El príncipe Harry en un acto oficial. (Foto: Gtres)

En estos momentos la duquesa de Sussex está muy centrada en su nueva serie de la mano de Netflix, su podcast o la marca de estilo de vida que ha puesto en marcha. Proyectos que hacen que Meghan Markle esté muy ocupada y que han provocado que vuelva a primera línea, mientras que el príncipe Harry se ha visto salpicado por algunas polémicas, como es el caso del escándalo que ha rodeado a la organización benéfica que fundó en Lesoto junto al príncipe Seeiso, Sentebale.

El viaje del príncipe Harry

En este escenario, el duque de Sussex ha tenido que hacer un viaje exprés a Londres, del que no se han dado muchos detalles. Según medios británicos, el príncipe ha vuelto a la capital británica por un tema relacionado con la batalla legal que mantiene con el Gobierno por la cuestión de su seguridad y la de su familia. Un asunto que comenzó hace ya varios años y que aún continúa sin resolverse del todo. El juicio va a celebrarse justo esta semana.

Los reyes Carlos III y Camila en Roma. (Foto: Gtres)

El viaje del duque de Sussex a la capital británica ha coincidido justo con la visita de los reyes Carlos III y Camila a Italia. El monarca y su esposa comenzaron esta visita este mismo lunes y estarán allí durante gran parte de la semana. Un viaje muy especial para la pareja, porque justo va a coincidir con el 20 aniversario de su enlace.

No ha trascendido si el príncipe ha tenido la oportunidad de ver a su padre antes de que éste se marchara a Italia. No obstante, sí que se sabe que el duque de Sussex se enteró del último ingreso del monarca a través de los medios y que no han estado juntos desde hace más de un año, cuando el Palacio de Buckingham anunció que el jefe del Estado padecía cáncer.

No se espera que durante este viaje al Reino Unido el príncipe Harry se reúna con su hermano, con quien la situación es muy tensa. Sí es posible que aproveche para ver a parte de su familia materna, ya que con su tío el conde Spencer sí mantiene una relación buena.