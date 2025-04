Guillermo de Inglaterra y su esposa, Kate Middleton, han tomado una drástica decisión con respecto al equipo legal que le representaba hasta día de hoy. El primogénito de Carlos III ha cambiado el despecho de abogados que le representaba, Harbottle & Lewis, por el equipo que contrató su madre, la princesa Diana, para divorciarse de su padre.

Ruptura de una tradición

Si por algo se caracteriza la casa real de Inglaterra es por las estrictas normas con todos sus miembros. El protocolo y las etiquetas las llevan a rajatabla y en muy pocas ocasiones se saltan lo establecido. Es por ello que este movimiento del marido de Kate Middleton da mucho de qué hablar. Richard Eden, cronista especializado en la casa real británica, ha aportado una importante información al Daily Mail.

El Príncipe Guillermo en uno de sus viajes oficiales. (Foto: Gtres)

El medio británico ha desvelado que el hermano del príncipe Harry ha decidido cambiar de bufete de abogados. Hasta la fecha lo representaba el equipo legal de confianza de los Windsor. Sin embargo, ahora Guillermo ha contratado los servicios de Mishcon de Reya, que representó a la princesa Diana en su divorcio con Carlos III que duró cuatro años de litigio. Concretamente, este equipo legal tiene su despacho en Londres, la misma ciudad en la que vive el matrimonio y que se definen como «emprendedores, tenaces y con conciencia social».

Este movimiento de Guillermo supone una ruptura con lo establecido en su familia y un gesto que demuestra que en su futuro reinado habrá cambios. A sus 42 años, y tal y como ha desvelado su entorno al corresponsal de la casa real británica del Daily Mail, el objetivo del primogénito de Carlos III y Lady Di es «emprender su propio camino».

Un complicado momento para su hermano Harry

Esta información llega días después de que su hermano, el príncipe Harry -que reside en California junto a Meghan Markle- haya renunciado a su cargo directivo en Sentebale, la fundación que creó en honor a su madre, que sintió una gran pasión por el continente africano.

«Lo que ha ocurrido es impensable, estamos conmocionados por tener que hacer esto. Hace casi 20 años fundamos Sentebale en honor a nuestras madres. Sentebale significa «no me olvides» en sesotho, el idioma local de Lesoto y es lo que siempre hemos prometido a los jóvenes a los que hemos ayudado a través de esta entidad. Hoy no es la excepción. Con gran pesar, hemos renunciado a nuestras funciones como patronos de la organización hasta nuevo aviso, en apoyo y solidaridad con la junta directiva, que ha tenido que hacer lo mismo», reza el comunicado.

El príncipe Harry. (FOTO: REDES SOCIALES)

Una decisión que no fue nada fácil para el duque de Sussex, ya llegó debido a una polémica con Shophie Chandauka, presidenta de Sentebale, que denunció la cara B de la fundación por «una débil gestión ejecutiva, abuso de poder, intimidación y acoso»: «Para mí, este no es un proyecto al que pueda renunciar cuando me llamen a rendir cuentas. Soy una africana que ha tenido el privilegio de una educación y una carrera de primer nivel. No me dejaré intimidar».