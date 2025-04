La relación entre el príncipe Harry y su prima, la princesa Eugenia de York, ha sido históricamente cercana y sólida. Ambos compartieron momentos significativos desde su infancia, manteniendo una complicidad que perduró a lo largo de los años. Sin embargo, informaciones recientes apuntan a un quiebre en este vínculo familiar, atribuido a la intervención de Meghan Markle y a ciertos encuentros sociales que no fueron bien recibidos por el duque de Sussex.

Lo que habría desencadenado este distanciamiento, según fuentes como The Sun y declaraciones recogidas por otros medios británicos en los últimos días, fue una salida informal de Eugenia a un pub en Londres, donde se la vio compartiendo mesa y risas con el periodista Piers Morgan. Este encuentro no sería especialmente llamativo si no fuera por el fuerte historial de críticas que Morgan ha dirigido hacia Meghan Markle. El periodista, abiertamente contrario a la duquesa de Sussex, ha sido una de las voces más feroces contra ella desde hace años, tanto en medios escritos como en televisión. Ver a Eugenia socializando con él fue, al parecer, un golpe bajo para Harry.

El príncipe Harry y la princesa Eugenia de York. (Foto: Gtres)

El propio Morgan, en tono de broma pero confirmando los rumores, ha comentado en su programa Uncensored que Harry «se puso hecho una furia» al ver las imágenes. Incluso afirmó: «Fue por mi culpa lo de Eugenia, porque estaba conmigo y un grupo de personas en un pub. Me vieron abrazándolos para despedirme, y Harry lo vio…». La reacción del duque de Sussex habría sido inmediata y tajante: cortar la relación con su prima, con quien hasta hace poco seguía manteniendo contacto pese a la distancia. De hecho, ella y su esposo, Jack Brooksbank, son de los pocos miembros de la familia real británica que han visitado a Harry y Meghan en California.

En febrero de 2022, sin ir más lejos, el príncipe Harry y la princesa Beatriz de York se dejaron ver juntos en la Super Bowl. La primogénita de los duques de York, Andrés y Sarah, viajó desde Londres para la ocasión, corraborando con ello su apoyo a su primo. Antes, también se les vio juntos en el homenaje a Lady Di con motivo del que hubiera sido su 60 cumpleaños. Entonces, el príncipe Harry decidió quedarse en casa de su prima y Jack Brooksbank, en Frogmore Cottage, y no en el palacio de Kensington con su hermano y Kate Middleton.

Sea como fuere lo cierto es que por el momento, la princesa Eugenia de York no ha hecho declaraciones públicas sobre este asunto, pero todo apunta a que la decepción sería mutua.

La vida del principe Harry en Montecito

Más allá de lo anterior, lo cierto es que la vida del príncipe Harry en California parece estar generando cierta preocupación entre las personas que lo conocen desde hace años. Según publica el Daily Mail, varios de sus amigos más cercanos reconocen que el duque de Sussex lleva una existencia bastante solitaria en Montecito, la exclusiva zona donde reside junto a Meghan Markle y sus hijos. Aseguran que apenas sale de casa y que ha dejado atrás su carácter sociable y espontáneo. «Harry solía disfrutar saliendo por las noches, tomando algo en el pub, riendo y compartiendo con los amigos. No era de quedarse encerrado», comenta uno de ellos. «Quizás ha cambiado, pero al Harry que yo conozco no me lo imagino encerrado en un exilio dorado en California. No parece el lugar donde él soñaría con terminar», añade con cierta nostalgia.

Quienes lo conocieron en su etapa más rebelde y divertida no terminan de reconocer al hombre en el que se ha convertido. Dicen que está más solo que nunca, y que su círculo social se ha reducido prácticamente al entorno de Meghan. Incluso, algunos bromean con que, si antes era «la sombra de su hermano Guillermo», ahora lo es de su esposa. «Él solo quiere salir a tomar cervezas con los chicos, como antes. Ahora, sus únicos amigos son los maridos de las amigas de Meghan», apuntan.