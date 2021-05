Han pasado dos semanas desde que el príncipe Harry tuvo que volar a Reino Unido para reencontrarse con los miembros de la Familia Real británica debido al fallecimiento del duque de Edimburgo. Alrededor de una semana estuvo el hijo del príncipe Carlos lejos de Meghan Markle, que no pudo viajar junto a su marido debido a su avanzado estado de gestación. Sin embargo, eso no impidió que tuviera un detalle con la reina Isabel II, ya que le hizo llegar una corona de flores y una nota escrita a mano mostrando así sus condolencias tras la pérdida del Duque.

Después de este desafortunado acontecimiento, el hijo de la princesa Diana volvió a Estados Unidos donde lleva afincado más de un año junto a su mujer y el pequeño Archie. Ahora, el hermano del príncipe Guillermo ha reaparecido para apoyar el macroconcierto Vax Live celebrado en el estadio So-Fi de Los Ángeles. Una cita cultural que fue grabada este fin de semana para emitirse el próximo 8 de mayo. Al evento también asistieron estrellas de la talla de Jennifer Lopez y Selena Gomez, entre otras.

El motivo de este evento tiene un objetivo común y no es otro que el de inspirar confianza en la vacunación y ayudar a que todos puedan tener acceso a las inyecciones. Tema que abordó el príncipe Harry durante su participación como presidente de la campaña. Antes de dar su discurso, el nieto de la Reina fue recibido entre vítores y aplausos. “El acceso a la vacuna no se puede determinar geográficamente. Debe ser aceptado como un derecho básico de todos (..) No podemos descansar ni recuperarnos hasta que haya una distribución justa en todos los rincones del mundo. Debemos mirar más allá de nosotros mismos con empatía y compasión por aquellos que conocemos y aquellos que no», dijo.

Por otro lado, aunque estaba previsto que Harry acudiera junto a Meghan Markle, finalmente no ha podido ser, sin embargo, la duquesa de Sussex tiene previsto intervernir desde casa mediante un vídeos al igual que lo harán otras personalidades como el presidente Biden, la Primera Dama o la vicepresidenta Kamala Harris, entre otros. Durante la ceremonia que tuvo a Selena Gomez como presentadora, se pudo ver a J. Balvin, Jimmy Kimmel, Ben Affleck, Eddie Vedder y Foo Fighters.

Además, el Príncipe no se ha olvidado de tener un bonito gesto con los sanitarios que han estado en primera línea de batalla durante toda la pandemia. Harry no dudó en aplaudir al personal de la salud para así mostrar toda su admiración.“Ustedes sirvieron y se sacrificaron, se pusieron en peligro y con valentía conociendo las consecuencias. Les debemos una gratitud increíble. Gracias”, expresó el cuñado de Kate Middleton.

Padre por segunda vez

El príncipe Harry y Meghan Markle se convertirán en padres dentro de unos meses. Fue el pasado 14 de febrero cuando anunciaron que la ex actriz que formó parte del elenco de ‘Suits’ estaba embarazada de una niña. Esta noticia llegó justo después de revelar que la Duquesa había sufrido un aborto.