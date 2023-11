La princesa de Gales, más reina que nunca, eclipsa a Camila Parker

La relación entre Camila Parker Bowles y Catalina Middleton es estrecha y sin rencillas. Sin embargo, cuando ambas participan en un acto oficial, a pesar de que sus posiciones en la Familia Real son diferentes, irremediablemente, la princesa de Gales suele ser la que acapara toda la atención. En esta ocasión no ha sido diferente.

Esta semana, el Reino Unido está siendo el escenario de una nueva visita de Estado, la del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, y su esposa. Un viaje que tiene una duración de tres días y en el que van a participar de manera muy activa tanto los reyes Carlos y Camila, como los príncipes de Gales. De hecho, han sido Catalina y Guillermo los encargados de dar la bienvenida oficial al mandatario, en una ceremonia en la que la princesa ha vuelto a acaparar todas las miradas.

La princesa de Gales en un acto oficial. / Gtres

Catalina, una impecable aspirante a reina

Para esta cita, la princesa de Gales se ha decantado por un elegante y favorecedor look en rojo, uno de sus colores favoritos, por cierto y que, además, es tendencia esta temporada. Catalina ha lucido un conjunto de una de sus firmas de cabecera, Catherine Walker -también lo era de la princesa Diana de Gales-, compuesto por un abrigo tipo capa con un gran lazo en la zona del pecho y un vestido a tono. Aunque ha sido el abrigo lo que más ha llamado la atención por su llamativo corte, el vestido era de líneas depuradas, manga larga y falda midi con ligero vuelo.

Como complementos, la princesa de Gales ha apostado por un sombrero a tono -que ha llevado ladeado- y zapatos de tacón de tipo salón en el mismo color. En cuanto a las joyas, los zafiros han sido los protagonistas, con unos pendientes de diamantes y estas piedras que pertenecieron a la madre del príncipe Guillermo, así como su anillo de compromiso, que combinaba a la perfección.

La princesa de Gales en un acto oficial. / Gtres

Camila, una reina discreta

La esposa del rey Carlos rara vez ocupa titulares por su estilo y esta vez no ha sido diferente. La reina Camila, fiel a la sobriedad que suele caracterizarla, se ha decantado por un sencillo abrigo en color azul marino, que ha combinado con un tocado con detalles de plumas, botas en color negro, una sencilla cartera de piel y guantes a juego. Un look que deja claro quen para ella, la comodidad está por encima de cualquier cosa. Eso sí, la reina Camila no ha renunciado a lucir algunas piezas importantes de su joyero, ya que, como bien es sabido, a la esposa del rey Carlos le gustan especialmente las alhajas.

Camila Parker en un acto oficial. / Gtres

En este caso, Camila ha querido dar un toque diferente a su estilismo con un impresionante broche con un gran zafiro y diamantes y unos pendientes de perlas. Habrá que esperar esta noche a la cena de gala para que tanto Catalina como, sobre todo, la reina Camila, desplieguen sus mejores joyas en el Palacio de Buckingham aunque, todo apunta a que será la esposa del rey Carlos III la que haga un mayor alarde del poderío de su joyero.