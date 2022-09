Charlene de Mónaco es una auténtica caja de sorpresas. Después de un tiempo de silencio que ha coincidido con las vacaciones de verano -en las que el príncipe Alberto se ha dejado ver junto a sus hijos, pero sin rastro de su mujer- la Princesa ha retomado su agenda oficial con un acto de lo más significativo para el Principado.

Tras dos años de parón por la pandemia, la Casa Real ha retomado una de sus tradiciones: el picnic celebrado en el Parque Princesa Antoinette de Mónaco que reúne a los monegascos para despedir el verano y dar la bienvenida al nuevo curso. Una celebración que comenzó hace ya más de 90 años y que adoptó el príncipe Reiniero. Un evento en el que tiene cabida el folclore popular y la gastronomía local, además de que los asistentes aprovechan para lucir el traje tradicional que, en años anteriores, también han vestido Jacques y Gabriella.

Después de un complicado bache de salud que la ha mantenido alejada del foco mediático, Charlene ha retomado su agenda oficial con más fuerza que nunca. La Princesa no se ha querido perder esta cita marcada en rojo en su calendario, lo que deja entrever que, poco a poco, está levantando cabeza. Allí, se ha mostrado atenta y muy cariñosa, tanto con sus hijos como con los demás asistentes, además de demostrar la complicidad que tiene con Alberto. Unas fotografías con las que Charlene ha dado portazo a los rumores sobre una crisis en su matrimonio.

Para la ocasión, la ex nadadora ha lucido un total look white compuesto por un pantalón pata de elefante del diseñador Terence Bray y una camisa larga sin mangas, de encaje y cuello chimenea. Por su parte, los mellizos han lucido estilismos a conjunto con su madre, optando por los colores veraniegos y dejando a un lado el traje tradicional. La princesa Gabriella ha escogido un vestido de flores, mientras que su hermano ha optado por un pantalón verde y una camisa del mismo estampado que la pequeña.

Este comienzo de septiembre y, por consiguiente, inicio del curso escolar, parece que ha marcado una nueva etapa para Charlene, que vuelve a la vida pública tras un duro bache de salud. Se trata del primer acto de la Princesa desde que el pasado mes de julio presidiera la gala benéfica de la Cruz Roja.

Un golpe en la mesa

Aunque durante esos meses de verano la ex nadadora no se ha dejado ver en público, hace tan solo una semana sí quiso romper su silencio. En medio de los rumores de crisis con su marido, la esposa del príncipe Alberto dio un paso al frente y desmintió las habladurías. Como no podía ser de otra manera, lo hizo a través de las páginas del diario sudafricano News24, en el que insistió que entre su marido y ella no existe ningún tipo de problema. Además, quiso poner el foco en la importancia de su familia y el apoyo que ha recibido este año por su parte: “Pasé por un momento muy difícil, pero tuve la suerte de estar muy apoyada y sentirme muy querida por mi esposo, mis hijos y mi familia, de quienes saco todas mis fuerzas”. Tras esto, la ex nadadora, además de afirmar que retomaría el deporte, confesó que estaba lista para volver a la vida pública: “Mi agenda está llena y completamente estructurada. Estoy totalmente entregada a mis proyectos personales presentes y futuros, pero también a las necesidades de mis hijos. Y lo seguiré haciendo así por el momento”.