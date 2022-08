Sin noticias de la princesa Charlene. Desde hace algunas semanas, la esposa de Alberto de Mónaco guarda silencio en sus redes sociales, pero además, tampoco se ha dejado ver en actos oficiales o en las vacaciones familiares de las que el soberano ha disfrutado en los últimos días.

Un silencio del que no se conocen las causas pero que, indudablemente, llama la atención. No hay que olvidar que, desde su reaparición pública tras varios meses alejada de los focos a consecuencia de las secuelas de la infección que sufrió en Sudáfrica, la agenda de la esposa del príncipe Alberto ha sido bastante intensa. Una prueba clara de que su reincorporación a las actividades institucionales es ya un hecho y que, a la vez, pone de manifiesto que no existe, en principio, crisis en la pareja.

Sin embargo, esta nueva ‘desaparición’ por parte de Charlene vuelve a poner el foco en el matrimonio que, prácticamente desde el inicio de su relación, siempre ha estado marcado por la sombra de la duda.

Más allá de compromisos oficiales, lo que más llama la atención a este respecto es que la Princesa no haya sido vista en las vacaciones privadas de la familia. Según adelantaba hace unos días un medio italiano, Alberto y sus dos hijos menores, los príncipes Jacques y Gabriella, habían estado disfrutando de una jornada en alta mar en la zona de Córcega. Unos días de descanso de los que no existe información oficial, pero que, tal como explicaban testigos presenciales, en ningún momento se pudo ver a Charlene -lo que no significa, necesariamente, que no estuviera-. No sería la primera vez que la exnadadora disfruta de las vacaciones lejos de su familia, aunque este año sí que resulta más llamativo por las circunstancias que han rodeado a los Grimaldi en los últimos tiempos.

La última vez que se vio a la Princesa fue en el mes de julio, cuando estuvo con el Príncipe en El Vaticano y ejerció además de guía turística por el Palacio Grimaldi, tras el anuncio de la apertura al público.

Antes de esto, Charlene había tenido una actividad bastante intensa en las semanas previas, con visitas en solitario a residencias, asistiendo a una gala con su hija Gabriella, un viaje con el príncipe y sus hijos a Noruega o incluso en el Baile de la Cruz Roja. Donde no estuvo fue en el tradicional Baile de la Rosa, una de las citas más importantes de la agenda de la princesa de Hannover, que ha recuperado la normalidad tras la pandemia. Sin embargo, la ausencia de Charlene en este acto no resultó muy llamativa, ya que desde hace tiempo que no hace acto de presencia en esta velada, lo que evidencia las tensiones que siempre han rodeado a la hermana y la esposa del príncipe Alberto.

Una de las cuestiones que más llama la atención es la falta de actividad de la exnadadora en las redes sociales, donde siempre ha sido muy activa y no ha dudado en compartir imágenes inéditas de su vida familiar. Sin embargo, hace casi dos meses que no publica nada, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre su situación. A falta de respuesta oficial, todo apunta a que se trata de un parón vacacional, más allá de algún tipo de problema de salud.

Por el momento no se tiene noticia oficial de los próximos compromisos de la Princesa aunque, si no hay cambio de planes, es probable que la veamos acompañando a sus hijos en el primer día de clase. No se sabe tampoco si Alberto y Charlene estarán en Dinamarca para las celebraciones del Jubileo de la Reina Margarita y habrá que esperar a ver si su presencia u ausencia se confirma oficialmente