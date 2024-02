La Familia Real Británica atraviesa una de sus etapas más complicadas. Poco más de año y medio desde la muerte de la Reina Isabel -en septiembre de 2022-, la institución afronta una importante crisis por la salud de algunos de sus miembros más destacados. La intervención abdominal de la princesa de Gales y ahora el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III han dejado fuera de juego a dos de las figuras clave de la Corona, que cuenta con pocos efectivos para las tareas de representación.

La enfermedad de su padre ha hecho que el príncipe Guillermo tenga que retomar sus compromisos oficiales de manera urgente, a pesar de que ha pasado las últimas semanas pendiente de su esposa que, por fortuna, se encuentra recuperándose en su residencia de Windsor, Adelaide Cottage. Será este miércoles cuando vuelva a primera línea y contará con el apoyo de la reina Camila y otros miembros destacados de la Familia Real, como los duques de Edimburgo o la princesa Ana.

El príncipe Guillermo en un acto oficial. / Gtres

Dos políticas opuestas

Mientras que en el caso del jefe del Estado, desde el Palacio de Buckingham se ha optado por hacer pública prácticamente toda la información sobre su situación de salud -a excepción de confirmar el tipo de cáncer que padece o el tratamiento exacto al que se está sometiendo-, con la princesa de Gales se ha procedido de una manera completamente diferente.

De Catalina Middleton solamente sabemos que ha pasado por quirófano para una intervención abdominal y que ya está en casa. Algunas fuentes han apuntado a que la princesa ha tenido que someterse a una histerectomía o que incluso se llegó a temer por su vida, no obstante, ante estas especulaciones, desde el Palacio de Kensington se ha desmentido de manera tajante, sin entrar en más detalles.

Los príncipes de Gales en un acto oficial. / Gtres

Dos maneras diferentes de gestionar la situación que, según las últimas informaciones, están afectando a la popularidad de la Familia Real, en un momento en el que las recientes encuestas colocaban a la esposa del príncipe Guillermo como una de las grandes favorita de la institución.

No obstante, a pesar de que se está respetando la privacidad de la princesa en estos momentos, también está generando cierta inquietud. Quizás porque se asocia, en cierta medida, a la polémica actitud que solían mantener los duques de Sussex, que ni siquiera quisieron posar a las puertas del hospital con su primer hijo, es más, tampoco se supo hasta tiempo después dónde había nacido. La opacidad no gusta en temas sobre la Familia Real y esto es algo que Carlos III ha interiorizado bien, de ahí que haya sido tan claro en su comunicado: «para evitar especulaciones y con la esperanza de que pueda ayudar a la comprensión pública de todos aquellos en todo el mundo afectados por el cáncer».

La percepción de la Familia Real

A pesar de que el monarca ha procedido de una manera transparente, hay cierta preocupación entre los británicos sobre la situación de la princesa de Gales. No obstante, la mayor parte de los ciudadanos respeta la decisión de Catalina, sobre todo, teniendo en cuenta que todavía la pareja no está en la primera línea y que, llegado el momento, sería Guillermo el jefe del Estado y no ella.

Una reciente encuesta asegura que la gestión de la crisis de salud de la Familia Real ha favorecido especialmente al rey Carlos III. Tal como deja claro el sondeo de Ipsos, ha habido un repunte en la popularidad tanto de la princesa como del monarca, aunque el príncipe Guillermo sigue siendo el más querido de la Corona.

La Familia Real Británica en una imagen de archivo. / Gtres

Aunque Catalina Middleton no ha salido muy perjudicada en la encuesta, buena parte de los británicos considera que el rey Carlos está haciendo un buen trabajo y, sobre todo, agradece su franqueza a la hora de desvelar su diagnóstico e intentar concienciar de la importancia de las revisiones periódicas para detectar cualquier tipo de anomalía. Una actitud diferente a la de la princesa de Gales, que permanece en silencio. Pese a esto y, aunque en los medios de todo el mundo se ha especulado sobre su estado, lo cierto es que en el Reino Unido hay una especie de pacto de silencio en torno a Catalina Middleton. No obstante, algunas fuentes consideran que lo más beneficioso para su imagen y la de la institución sería que revelara los detalles de su diagnóstico.