El plan de Federico de Dinamarca para su primer cumpleaños como rey

Está siendo un año muy especial para la Familia Real de Dinamarca, después de la abdicación de la reina Margarita y la subida al trono de Federico como jefe del Estado. Para el monarca y su esposa, es un año de primeras veces y, en apenas unas semanas, Federico celebrará su primer cumpleaños como rey. Por este motivo, desde la Casa Real ya han anunciado algunos detalles de cómo serán los festejos por esta importante jornada.

Tal como han confirmado fuentes oficiales, el próximo 26 de mayo, fecha en la que Federico de Dinamarca cumple 56 años, tanto él, como su familia, harán una aparición en el balcón del Palacio de Federico VIII a las 12:00 del mediodía. Además, para conmemorar el cumpleaños del rey Federico, la Guardia Real vestirá uniformes rojos, y habrá un cambio o de guardia en la plaza del Palacio de Amalienborg a las 11.50.

Mary de Dinamarca, en un acto con el rey Federico X. / Gtres

Por el momento, no se ha revelado quiénes acompañarán en el balcón al rey Federico X, aunque lo más probable es que esté junto a su esposa, la reina Mary de Dinamarca, así como en compañía del príncipe heredero y sus hijos menores. No se sabe si el príncipe Joaquín volará a Dinamarca para estar con su hermano en esta fecha especial, tal como hizo en su proclamación, o si la reina Margarita se unirá a las celebraciones. En el caso de la anterior monarca, es muy probable que sí participe.

De hecho, la Casa Real también ha anunciado los actos previstos para el cumpleaños de la madre del rey, que será en apenas unos días. El próximo 16 de abril, Margarita de Dinamarca cumple 84 años y será la primera vez en varias décadas que lo celebre sin ser jefa del Estado. No obstante, a pesar de su abdicación el pasado mes de enero, la reina Margarita no se ha desvinculado completamente de los compromisos oficiales, y sigue ejerciendo de regente en ausencia del rey Federico y participando en algunos actos.

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca, en un acto oficial. / Gtres

En lo que respecta a la reina Margarita, se ha confirmado que la anterior monarca celebrará su cumpleaños en el Palacio de Fredensborg de manera privada, aunque sí que se llevará a cabo un cambio de guardia y un pequeño concierto en uno de los patios del recinto. La madre del rey Federico ha abandonado el centro de la capital danesa y se ha instalado en este palacio, ubicado en el norte y rodeado de bosques, donde se suele practicar la caza. Es uno de los lugares preferidos por la reina Margarita, en el que disfruta de relax y tranquilidad.

Unos meses convulsos

Han pasado casi cuatro meses desde que Federico de Dinamarca se convirtiera en nuevo jefe del Estado y la polémica no ha dejado de perseguir al nuevo monarca. El hijo de la reina Margarita está en el punto de mira, no tanto por el reportaje junto a Genoveva Casanova que se publicó en otoño, sino, muy especialmente, porque su agenda ha sido bastante reducida en las últimas semanas, y porque ha tenido varios períodos de vacaciones. Algo que ha sido muy criticado por parte de los daneses, sobre todo, porque no comprenden la falta de actividad cuando lleva tan poco tiempo como jefe del Estado.

De hecho, en las últimas semanas, incluso la reina Mary ha tenido más agenda que el monarca, lo que también ha sido interpretado como un síntoma de que las cosas entre la pareja no van tan bien como cabría esperar.