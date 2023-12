Andrew Parker Bowles ha recuperado la ilusión. El ex marido de la reina Camila y también amor de juventud de la primera Ana está de nuevo enamorado y la mujer que le ha hecho volver a sonreír no es una persona cualquiera, sino uno de los rostros más conocidos del panorama británico. Se trata de Anne Robinson, una de las presentadoras más destacadas del país, que ha desarrollado una importante carrera en el mundo de la televisión.

Aunque ha sido ahora cuando se ha conocido la noticia del noviazgo de Parker Bowles y Anne Robinson, lo cierto es que la relación entre ambos comenzó hace algo más de un año, según ha trascendido. Ha sido una fuente cercana a la pareja la que ha desvelado la noticia a uno de los diarios más populares del Reino Unido, The Sun, aunque la identidad del confidente no ha trascendido, al menos, por el momento. Un detalle que deja claro que tanto el ex marido de la reina Camila como su novia han apostado, ante todo, por la discreción en su relación.

Andrew Parker Bowles en una imagen de archivo. / Gtres

Tal como se ha publicado, Andrew Parker Bowles conoció a Anne Robinson a través de un amigo en común y su ex mujer, Camila, está al tanto de la relación. De hecho, la pareja cuenta con el beneplácito de la Reina, con la que Parker Bowles mantiene una relación muy estrecha desde su divorcio en 1995.

Los problemas de Diana de Gales

A sus 76 años, siete menos que Parker Bowles, Anne Robinson es una de las figuras más destacadas de la televisión británica, aunque comenzó su carrera en prensa escrita, en medios como The Daily Mail. Fue precisamente allí donde hizo historia al convertirse en la primera periodista mujer en prácticas, aunque su fama se la debe a su papel como presentadora de programas y concursos de televisión. Por ejemplo, en el año 2000 se puso al frente de The Weakest List, un popular concurso de la BBC en el destacó por los comentarios que les dirigía a los participantes y que le valió el apodo por el que todavía se la recuerda en el país: «la reina de la maldad» (Queen of Mean).

Anne Robinson en un acto con la reina Camila. / Gtres

Además de su papel como presentadora, también ha tenido vínculos con la Familia Real, sobre todo en su etapa como periodista de The Mirror. En este período pudo coincidir con muchos de los miembros de la Familia Real, como la propia Camila Parker Bowles. No obstante, en el año 1982 protagonizó una llamativa polémica cuando escribió un artículo que puso en el punto de mira a Diana de Gales.

Fue a raíz de una cena con la Reina Isabel en la que la entonces princesa había llegado tarde. La periodista publicó que Diana sufría un trastorno de alimentación y el texto generó un gran descontento en el Palacio de Buckingham. De hecho, fue despedida por ello, aunque se le abrieron las puertas de la BBC.