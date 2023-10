Pablo de Grecia ejerce como perfecto embajador de Carlos III en una importante misión

El príncipe Pablo de Grecia se ha convertido en el protagonista de uno de los eventos más esperados de los últimos días. Después de acudir, el pasado fin de semana, a las celebraciones con motivo del 18 cumpleaños del príncipe Christian de Dinarmarca en la ciudad de Copenhague, el jefe de la Casa Real de Grecia se ha trasladado hasta Nueva York para recoger un galardón en nombre del rey Carlos III.

Ha sido el 21 de octubre en el hotel New York Hilton Midtown, donde se ha celebrado la ceremonia de entrega del Premio Athenagoras de Derechos Humanos, que se anunció hace algunas semanas. La gala de gala comenzó con un cóctel, seguido de la presentación del Premio Athenagoras de Derechos Humanos 2023 a The Prince’s Trust, una organización benéfica juvenil fundada en 1976 por el entonces príncipe de Gales, ahora rey Carlos. Años después, en 2015, el hijo mayor de la Reina Isabel puso en marcha The Prince’s Trust International, para expandir sus programas y experiencia con socios estratégicos en países fuera del Reino Unido, incluida Grecia, entre otros muchos.

En su papel de vicepresidente de Prince’s Trust International, el príncipe Pablo de Grecia ha sido el encargado de recoger el galardón. Desde su creación en 2015, el hijo mayor del rey Constantino y la reina Ana María de Grecia ha ejercido un importante papel dentro de la institución. De hecho, fue presidente del Consejo Asesor Global de la organización benéfica y responsable de su dirección estratégica en sus inicios. Asimismo, también jugó un papel decisivo en el establecimiento, la dirección y el crecimiento de los programas de Prince’s Trust International en Grecia, donde abrió puertas, ayudó con la recaudación de fondos y colaboró activamente para ofrecer asesoramiento siempre que resultaba necesario.

Durante la velada se leyó una carta del rey Carlos III en la que lamentaba no poder estar presente en la gala, pero en la que mostraba su confianza en el papel del príncipe Pablo: «No puedo decirles cuánto lamento no estar con ustedes en persona en este ocasión para celebrar el trabajo de The Prince’s Trust, pero les estoy enormemente agradecido a todos por tomarse el tiempo de asistir a este evento. Estoy especialmente encantado de que Su Alteza Real el príncipe Pablo, vicepresidente de Prince’s Trust International, haya aceptado recibir el Premio Athenagoras de Derechos Humanos. Me siento muy feliz por el constante desarrollo del trabajo de The Prince’s Trust , con nuevos programas en diferentes países y puntos en todo el mundo, como Nueva York y Chicago».

Pablo de Grecia en Dinamarca. / Gtres

El príncipe Pablo estuvo acompañado en esta velada tan especial por su esposa, Marie Chantal de Grecia, muy elegante con un bonito vestido midi con detalles de encaje. El príncipe pronunció unas breves palabras al recoger el galardón, en las que mostró su agradecimiento por este importante reconocimiento: «Me siento honrado de aceptar el Premio Atenágoras de Derechos Humanos 2023 en nombre de nuestro Presidente, Su Majestad el rey Carlos, por el trabajo de The Prince’s Trust International en Grecia y en todo el mundo. También es un honor para mí aceptar un premio de Derechos Humanos, que lleva el nombre de uno de los grandes líderes de la Iglesia del siglo XX, el fallecido Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Atenágoras I», dijo el sobrino de la Reina Sofía, que recalcó la importancia de seguir trabajando en las mismas líneas de colaboración de la organización para ayudar a que las generaciones jóvenes puedan construir su futuro en un momento especialmente complicado para ellas.