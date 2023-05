Madres royal y su amor, dedicación y compromiso inquebrantable en el Día de la Madre

El Día de la Madre ha llegado, y se trata de una fecha muy especial que no solo se celebra en España, sino también en todos los rincones del planeta. Son muchas las madres, ya sea primerizas o más veteranas, que reciben aún más si cabe el amor de sus hijos cada primer domingo del mes de mayo, y no solo las de a pie, sino también las de la realeza. Y es que, además de asumir sus roles como miembros de las Casas Reales más conocidas del mundo, estas progenitoras tienen la ardua tarea de criar y educar a sus hijos para que sean los futuros reyes y reinas de sus respectivos países, razón por la que en LOOK hemos querido ensalzar su importante labor haciendo un recopilatorio de madres royal contra viento y marea.

Dos de las madres más destacadas de la historia de la monarquía son tanto la Reina Isabel como la que fuera su nuera, Diana de Gales. Ambas fueron especialmente comprometidas con el cuidado de sus hijos y sobre todo la última, habiendo dejado a un lado su importante papel al frente de la Corona británica para dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de los príncipes Guillermo y Enrique, pese a que eso llegara a traerle algún que otro quebradero de cabeza tanto familiar como mediático, y terminando siendo una de las figuras más queridas de la realeza de todos los tiempos. Ahora, ha sido Catalina Middleton la encargada de coger el testigo de las antecesoras de su marido, siendo madre de tres hijos que son el futuro del trono inglés y estando plenamente dedicada a sus respectivos cuidados.

En otros países, como por ejemplo España, la Reina Letizia también celebra este día en privado junto a su esposo, Felipe VI, y sus dos hijas, ahora siempre y cuando la agenda escolar de la Princesa Leonor se lo permita. Si algo caracteriza a la consorte es la capacidad que ha demostrado para integrarse de lleno en la Familia Real, estando ya en la primera línea de ésta y preparando a su primogénita para su ascensión al trono en un futuro todavía lejano.

Por otro lado y en Suecia, la princesa Victoria es madre de dos hijos y también conocida por su compromiso con la Corona y con sus dos pequeños, siendo una mujer muy cercana tanto con sus seres queridos como con los ciudadanos del país que muy pronto reinará. Algo que también lleva a cabo Rania de Jordania, habiendo dedicado gran parte de su vida a promover la educación y el acceso a ésta a niños y niñas de todo el mundo, y mucho más a sus hijos, para que así puedan recibir una escolarización de calidad con actividades culturales que les preparen a fondo para su importante cargo al frente de su país. Y por último, también hay que destacar el rol de Charlene de Mónaco, que pese a haberse visto obligada a permanecer en un segundo plano durante meses a consecuencia de su enfermedad, ha sabido mantener el contacto con los pequeños Jacques y Gabriela.