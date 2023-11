Muere Albemarle Bowes-Lyon, prima hermana del rey Carlos III

El rey Carlos III se ha llevado un gran disgusto al recibir una inesperada y amarga noticia. Poco antes de coger un vuelo privado para realizar un viaje de Estado a Kenia, se ha enterado de que su prima hermana ha muerto. Albemarle Bowes-Lyon disfrutaba de una estrecha relación con el monarca, de ahí que su carácter haya cambiado de forma radical. Su actitud llamó poderosamente la atención y ahora se ha desvelado el motivo exacto.

Es primer viaje que Carlos III hace como rey a Kenia desde que accedió al trono tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel II. Por eso a todo el mundo le sorprendió que estuviera tan serio. La prensa británica no ha tenido más remedio que dar explicaciones. Justo antes de subirse al RAF Voyager se enteró de que Albemarle Bowes-Lyon había muerto.

Carlos III en su último viaje de Estado / GTRES

El rey de Inglaterra ha perdido a su prima, quien tenía 83 años. Albemarle era sobrina de Isabel Bowes-Lyon. Por si fuera poco, la fallecida era hermana de Mary, Patricia y Fergus Bowes-Lyon, conde de Strathmore. Es decir, estaba muy integrada en la Casa Real británica y siempre se ha codeado con la alta sociedad, a pesar de que era discreta y prudente. Por ese motivo el funeral que ha organizado su familia será privado y tendrá lugar dentro de unas semanas.

El rey Carlos III tendrá oportunidad de asistir al funeral

Todavía no se ha confirmado ninguna fecha, por eso hay tantas dudas sobre la presencia de Carlos III en el funeral de Albemarle Bowes-Lyon. Fuentes oficiales aseguran que si no coincide con ningún compromiso sí estará presente, pero todavía no hay nada claro. El soberano se ha quedado muy tocado después de esta noticia, pues disfrutaba de una estrecha relación con su prima hermana.

Carlos III con la reina de Inglaterra / GTRES

El diario Dundee Courier confirma que Carlos III está invitado al funeral, aunque será una ceremonia privada e íntima, solo acudirán sus más allegados. Albemarle no pudo estar en la proclamación de Carlos III celebrada en la abadía de Westminster por un recorte presupuestario, pero siguió la ceremonia muy de cerca, tal y como han confirmado varios periodistas británicos. Estuvo presente en otros acontecimientos importantes para la Familia Real, por eso extrañó no verla entre los asistentes.

Debido a la seriedad que el soberano ha mostrado en Kenia, todo el mundo se pregunta si está arrepentido de no haber contado con su prima durante su coronación.

La preocupación de Carlos III

El hijo de Felipe de Edimburgo ha realizado este viaje de Estado para intentar solucionar los problemas relacionados con el cambio climático. Durante una cena oficial, desarrolló un discurso que centró en los daños provocados por el imperio británico durante el colonialismo. Gesto que los expertos han interpretado como un error.

Los Reyes de Inglaterra en un viaje oficial / GTRES

Es evidente que el rey de Inglaterra no atraviesa un buen momento, pero Camila Parker Bowles no ha tenido mejor suerte. Los tabloides británicos han recogido su falta de naturalidad al presenciar un baile típico de Kenia. En Reino Unido han usado esto para hacer bromas y algunos medios titulan con la frase: “Dancing Queen”.