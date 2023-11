El viaje de los reyes Carlos y Camila a Kenia en 5 momentos virales

Mientras en España todos los ojos han estado puestos en la jura de la Constitución de la princesa Leonor al alcanzar la mayoría de edad, en Reino Unido han estado muy pendientes del primer viaje de Estado del rey Carlos III y su esposa a un territorio de la Commonwealth desde el comienzo de su reinado. Un viaje muy especial que ha tenido como destino un país africano, Kenia, y que nos ha regalado muchas anécdotas y momentos para el recuerdo.

A su llegada a la capital del país, el monarca y su esposa fueron recibidos con una bienvenida ceremonial en la State House de Nairobi por el presidente y la primera dama de la república de Kenia, pero han sido muchas las actividades en las que los Reyes han participado en estos días, en una visita que desde el Gobierno británico han calificado como muy importante para las futuras relaciones entre el Reino Unido y Kenia. En Look te contamos algunos de los detalles más relevantes de este viaje, en el que no han faltado las curiosidades y anécdotas.

Un emotivo recuerdo a la Reina Isabel

La elección de Kenia como destino para este primer viaje no es, ni mucho menos, casual. Hay que recordar que la difunta Reina Isabel II se encontraba precisamente en el país cuando se convirtió en soberana, tras la precipitada muerte de su padre, el rey Jorge VI en el año 1952. Isabel II estaba alojada con su marido, el príncipe Felipe, en el hotel Treetops cuando conoció que su padre había fallecido en la finca de Sandringham.

Un guiño a la princesa de Gales

No es habitual que el rey Carlos de Inglaterra haga mención de recuerdos personales pero, en esta ocasión, el monarca no ha dudado en traer a colación una bonita anécdota protagonizada por su nuera y su hijo mayor, el príncipe Guillermo. En un momento del viaje, el soberano ha recordado cómo fue la petición de mano de los actuales príncipes de Gales que, precisamente, tuvo lugar en Kenia y se ha referido a Catalina como su ‘querida nuera’. Un detalle que deja claro la buena sintonía que existe entre ambos y la alta estima en que el rey Carlos de Inglaterra tiene a la mujer de su hijo mayor.

Un vestido con jirafas

Aunque la esposa de Carlos III no suele estar en el punto de mira por sus estilismos, en esta ocasión ha sido inevitable no fijarse en uno de los looks de Camila Parker Bowles. La Reina no ha dudado en hacer un guiño al país anfitrión a través de su ropa y ha lucido un original vestido con dibujos de jirafas que ha acaparado todas las miradas. Una forma discreta de hacer un pequeño homenaje a este entrañable animal que no ha pasado desapercibido.

La reina Camila con un vestido con jirafas. / Gtres

Alimentando a un elefante

Uno de los momentos más entrañables del viaje lo ha protagonizado, precisamente, la reina Camila. A pesar de que ella no se caracteriza por su espontaneidad, la esposa del rey Carlos de Inglaterra no ha dudado en derrochar ternura y naturalidad con algunos animales, en especial, con una cría de elefante a la que ha alimentado con un biberón. Un momento que ha sido inmortalizado por los reporteros y que se ha convertido en una de las anécdotas más llamativas de este viaje.

La reina Camila alimentando a un elefante. / Gtres

Un baile peculiar

Este miércoles, los Reyes mantuvieron parte de sus agendas por separado y parte del protagonismo se lo llevó la reina Camila. La esposa del monarca no solo acaparó la atención por alimentar a un elefante o por derrochar ternura con otros animales, como burros, bulas o caballos, sino que protagonizó un peculiar baile con un grupo de mujeres masai, que le colocaron un manto sobre los hombros y la invitaron a unirse a su ceremonia de bienvenida.