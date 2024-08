Este lunes, la princesa Mette-Marit de Noruega cumple 51 años, pero, para ella, no será un cumpleaños tranquilo. La esposa del príncipe Haakon afronta esta fecha con su hijo mayor en el punto de mira de la Justicia, inmerso en uno de los escándalos más fuertes que han sacudido al entorno de la Familia Real en los últimos tiempos. Tal es la magnitud de la situación de Marius Borg que, incluso la polémica boda de la princesa Marta Luisa de Noruega ha quedado en un segundo plano y eso que la historia de la hija mayor de los reyes Harald y Sonia de Noruega y el chamán Durek Verret ha estado marcada por el escándalo desde que comenzara.

Quebradero de cabeza para Mette-Marit

El pasado domingo, 11 de agosto, Marius Borg (27 años) fue detenido en la capital noruega tras, supuestamente, agredir a una joven que tuvo que ser hospitalizada con una conmoción cerebral. El hijo de la princesa pasó 30 horas en custodia policial, aunque fue finalmente puesto en libertad con cargos. Aunque en un primer momento no se hicieron públicos muchos detalles de este suceso, a lo largo de los últimos días se han conocido más datos.

Por ejemplo, el portal Se og Hør, ha contactado con una fuente anónima que ha asegurado que Marius había amenazado a la joven -que grabó las amenazas-, al tiempo que se ha revelado que la princesa visitó en privado a la mujer, para interesarse por su estado, consolarla y apoyarla. Mientras tanto, el príncipe Haakon se ha limitado a decir que se trata de un asunto grave.

Marius Borg, con el príncipe Magnus. (Foto: Gtres)

Por su parte, Marius Borg se pronunció hace unos días a través de su abogado en un comunicado en el que se disculpa por lo ocurrido y reconoce que había consumido drogas y alcohol. Asimismo, el hijo mayor de la princesa aseguraba que padecía algunos trastornos y que se iba a poner en tratamiento: «Tengo varias enfermedades mentales que hacen que a lo largo de mi infancia y mi vida adulta haya tenido y siga teniendo problemas. He luchado con el abuso de sustancias durante mucho tiempo, por lo que he estado en tratamiento anteriormente. Ahora retomaré este tratamiento y me lo tomaré muy en serio», rezaba el comunicado.

Además, el joven insiste en que, para él, lo más importante, era disculparse con la mujer, que ha reconocido que es su novia, aunque no ha revelado su identidad. El hijo de Mette-Marit de Noruega también recalcaba en este comunicado, que se ha emitido en la televisión del país, que se siente responsable de sus actos y, como tal, se explicará ante las autoridades. No obstante, de momento no se tienen más noticias del proceso judicial.

Marius Borg, con su familia. (Foto: Gtres)

Toda esta situación está siendo, sin duda, un enorme quebradero de cabeza para la princesa, que incluso retrasó su viaje a París para apoyar a los deportistas noruegos. Sin embargo, no ha sido la primera vez que Marius Borg da un disgusto a su madre. De hecho, son muchos los que cuestionan la educación que ha recibido el joven, asiduo a la vida nocturna y sin ningún tipo de proyección laboral. Una ‘oveja negra’ para la familia de la futura reina que ahora se enfrenta a su momento más delicado.

El polémico pasado de Mette-Marit

La realidad es que, a pesar de que, en los últimos años, la vida de la princesa Mette-Marit había conseguido mantenerse al margen de polémicas, la actual situación de su hijo ha revivido la peor de sus pesadillas. No olvidemos que, aunque ahora está plenamente dedicada a su papel como esposa del heredero y de que tiene una agenda limitada debido a la enfermedad crónica que padece -fibrosis pulmonar-, cuando se conoció la historia de amor entre el príncipe Haakon y ella Mette-Marit Tjessem, muchos noruegos pusieron el grito en el cielo.

Marius Borg, con su madre y Haakon de Noruega. (Foto: Gtres)

La princesa no ha llegado a protagonizar un escándalo de la misma magnitud del que ahora afronta su hijo mayor, pero su expediente no era un folio en blanco cuando se comprometió con el heredero. De hecho, precisamente el padre de Marius, Morten Borg, tenía antecedentes penales por posesión de cocaína, había estado en la cárcel y ni siquiera estaba con ella cuando nació el niño. Sin embargo, a pesar de esto, Mette-Marit incluso acudió a un programa de televisión en busca de pareja estando ya embarazada. Pero esto no era lo único que empañaba la reputación de la futura princesa, cuyo padre, Sven, se casó con una stripper a la que doblaba la edad.

Mette-Marit conoció a Haakon poco antes del nacimiento de Marius, cuando ambos coinciden en un festival de rock. A pesar de las complicadas circunstancias, la pareja hace todo lo posible para que su relación prospere y el príncipe llega a plantearse renunciar a sus derechos. Es más, incluso, llegaron a vivir juntos antes de casarse, con el hijo de ella, lo que generó una gran polémica en Noruega.

Marius Borg, con su madre y Haakon de Noruega. (Foto: Gtres)

Aunque tuvieron muchos opositores, finalmente, en 2001, contrajeron matrimonio. Antes de la boda, Mette-Marit, ante la enorme presión mediática, dio una rueda de prensa en la que se enfrentó a los medios y se disculpó por su polémico pasado. Entre lágrimas, la futura princesa dijo: «He vivido libertinamente y lo he pagado caro. Espero que ahora pueda evitar hablar más de mi pasado y que la prensa respete este deseo».

Mette-Marit se convirtió en la primera de las princesas de una nueva generación de la que forman parte, entre otras, la Reina Letizia o Máxima de Holanda. Mujeres que, de origen, no pertenecen a la realeza, pero que han tenido que adaptarse a una nueva vida haciendo frente a las críticas. Ahora, sin embargo y, pese a sus esfuerzos, tiene que afrontar un nuevo escándalo que le recuerda directamente una de sus peores épocas.