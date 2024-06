Este miércoles, Antena 3 emitió una nueva serie que ocupará el prime time de los jueves. Se podrá ver tras El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos. De esta manera, y después del final de La pasión turca, los telespectadores podrán disfrutar de todos los capítulos de Máxima, que cuenta la historia de la reina de los Países Bajos a lo largo de seis episodios que tienen una duración de cincuenta minutos.

Dicha producción llega a nuestro país después de estrenarse en el mes de abril ante el público holandés. Gracias a esta pieza audiovisual, se podrá conocer con detalle la vida de la esposa del rey Guillermo.

La reina Máxima de Holanda, en un acto. (Foto: Gtres)

La vida de Máxima de Holanda

Maxima Zorreguieta nació un 17 de mayo de 1971 en Buenos Aires, Argentina y es la actual reina consorte de Holanda. Es hija de María del Carmen Zerruti y de Jorge Zorreguieta, quien falleció en 2017 y fue secretario de Agricultura y Ganadería durante la dictadura argentina. Máxima es la hija mayor, ya que el matrimonio dio la bienvenida más tarde a sus hermanos; Martín, Juan e Inés.

La reina estudió Economía en la Universidad Católica de Argentina. Más tarde, comenzó su andadura en el ámbito laboral con un primer trabajo en Nueva York, Estados Unidos, donde llegó a ser vicepresidenta de ventas institucionales para América Latina. También, desde 2000 a 2011, permaneció trabajando en la oficina del Deutsche Bank, ubicada en Bruselas, Bélgica.

Máxima de Holanda, con su marido en Sevilla. (Foto: Gtres)

Aunque, sin duda, uno de los momentos que ha marcado su vida fue cuando conoció a su esposo, el rey Guillermo de Holanda. En 1999, Máxima y Guillermo se conocieron en un enclave al que le tienen especial cariño: Sevilla (España).

Una amiga de la actual reina invitó a Máxima a la ciudad hispalense para pasar unos días en el marco de la Feria de Abril. La mujer le presentó a un hombre que había conocido en la Maratón de Boston, quien invitó a bailar a la que sería su futura esposa. No fue hasta pasado un tiempo, cuando supo que era el príncipe heredero de Holanda.

La Reina Máxima de Holanda, en una cena de Estado. (Foto: Gtres)

Tras ese primer encuentro, Máxima regresó a Nueva York para continuar con su vida mientras que Guillermo se quedó en Holanda, aunque más tarde el destino volvió a unirlos. Cabe destacar en su historia de amor que, sus inicios no fueron nada fáciles, sobre todo, teniendo en cuenta la diferencia de religiones y, también, por quién era el padre de ella, ya que fue uno de los altos cargos durante la dictadura de Videla. Finalmente, el amor triunfó y se dieron el ‘sí, quiero’ el 2 de febrero de 2002 en una ceremonia religiosa que se celebró en la Nieuwe Kerk (Iglesia Nueva), monumento del siglo XV que se sitúa en la Plaza Dam junto al Palacio Real de Ámsterdam.

Hasta el citado enclave, un centenar de representantes de las Casa Reales de todo el mundo se dieron cita. Destacó la presencia de; la reina Sofía, la infanta Cristina, Marie-Chantal de Grecia, Carolina de Mónaco, entre otros miembros de la realeza.

El suicidio de su hermana

Aunque la vida de Máxima de Holanda pueda parecer sacada de una novela romántica, lo cierto es que el drama familiar también la ha salpicado. El 17 de junio de 2018, hallaron sin vida el cuerpo de Inés Zorreguieta, su hermana. Poco después se conoció el motivo de su pérdida a los 33 años de edad: el suicidio.

En su 50 cumpleaños, Máxima concedió una entrevista a Matthijs van Nieuwkerk en la televisión nacional, en la que habló de este trágico suceso. «Sabíamos que ella no estaba bien desde hacía tiempo, en los últimos 8 o 9 años antes de fallecer. Y aun así seguía existiendo un tabú entre nosotros, no hablábamos de ello. No conocíamos exactamente cuál era su diagnóstico», explicó. «Padecía depresión y trastorno de la personalidad», indicó después.