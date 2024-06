María Galiana revela su anécdota comiendo "pescado congelado" con la Reina Sofía

María Galiana es una de las actrices más conocidas y queridas de nuestro país. Pese a contar con un gran número de proyectos en los que ha podido participar durante su larga trayectoria como intérprete, lo cierto es que, sin duda, destaca su papel de Herminia en Cuéntame cómo pasó, una de las series más largas y exitosas de la historia de la televisión nacional que le otorgó el título de ‘la abuela de España’. Con motivo de su importante carrera, David Broncano la entrevistó esta semana en el programa La Resistencia. Durante la conversación, más allá de hablar de su imparable trabajo y del nuevo espectáculo que esta protagonizando sobre las tablas del teatro, también desveló algunas de las anécdotas que le había brindado dedicarse al mundo del entretenimiento, donde destaca el momento en el que compartió mesa con la Reina Sofía.

«Comí una vez con ella en el casino de Madrid. Pero aquí, entre nosotros, no te quiero decir el menú», comenzaba a decir la actriz. Tras sus palabras, el presentador insistió en conocer el plato que degustaron y, con cara de decepción, María confesó que comieron «pescado congelado». «La Reina Sofía es muy austera, extraordinariamente austera. Es vegetariana también. Bueno, lactovegetariana. No come carne, porque pescado congelado sí comió», explicaba.

También vaya huevazos poniendo pescado congelado a María Galiana y la reina Sofía. Esta reseña es para que salga en Google #LaResistencia pic.twitter.com/fKEqv5MGy6 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 10, 2024

Entre risas, Galiana añadía que el pescado vino acompañado de una «especie de bazofia de verduras rara», dejando entrever que el menú dejaba mucho que desear. Tras escuchar sus palabras, Broncano insistió en sí en algún momento la Reina se quejó de la mala calidad de la comida, pero María fue clara y contestó rotundamente con un ‘no’: «¡Que va! ¡Uy! Ni dio un golpe en la mesa ni trajeron al cocinero para echarlo por la ventana. Es mucho más adusta de lo que parece. Tiene bastante más aguante que yo», decía. Por otro lado, María aprovechaba para deshacerse en halagos hacia la esposa de Su Majestad: «Es una mujer verdaderamente ejemplar. Resignada a lo que viniera», aseguraba.

María Galiana en el programa ‘La Resistencia’. (Foto: Movistar+)

La Reina Sofía, fiel seguidora de ‘Cuéntame cómo pasó’

Además de esta anécdota, María también contó que cuando recibió la Medalla de Oro de las Bellas Artes, en el auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria, habló con la madre del actual Monarca, la cual le hizo una especial confesión: «Tuve el honor de compartir ese momento con gente maravillosa. Y estaban los Reyes. Y entonces cuando me acerqué a que me dieran la distinción me dijo la Reina Sofía: ‘La vemos todo los jueves’ (Refiriéndose a la serie Cuéntame cómo pasó)», recordaba, dejando al descubierto el seguimiento semanal de la madre del actual Monarca a la longeva serie.