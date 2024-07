Descubrimos al nuevo ‘aprendiz’ que ha llegado al equipo de los Reyes

El rey Felipe VI acaba de celebrar su décimo aniversario como jefe del Estado y para conmemorar esta importante fecha, la Casa Real inauguró un nuevo perfil en las redes sociales, en concreto, en Instagram. Este ha sido uno de los cambios que se ha producido a consecuencia de este aniversario pero, además, también se han llevado a cabo otras renovaciones, por ejemplo, en el ámbito del personal. Hace algunos meses conocíamos la noticia de la jubilación de Jaime Alfonsín como jefe de la Casa de S.M. el Rey y, poco después, era la Reina Letizia la que incorporaba a María Dolores Ocaña a su equipo.

Ahora, gracias al perfil oficial en Instagram de Patrimonio Nacional, hemos podido saber que hay un nuevo miembro en el equipo de este organismo. Se trata de Vagar, un simpático cachorro que va a ejercer como perro guía. «Un nuevo aprendiz ha llegado al Palacio Real», han escrito en la cuenta de Patrimonio Nacional, junto a una serie de imágenes del cachorro en diferentes estancias del Palacio Real.

La Familia Real, en la AGM de Zaragoza. (Foto: Gtres)

«Vagar está destinado a ser un magnífico perro guía y, para ello, deberá desarrollar actitudes que le permitan convertirse en un auténtico líder», aparece escrito en el post. Según explican en el texto, la familia de adopción de Vagar trabaja en Patrimonio Nacional, por lo que, durante los próximos 12 meses deberá aprender a comportarse de manera adecuada, a caminar con elegancia y a respetar las normas de etiqueta. De momento, el cachorro se encuentra en el Departamento de Comunicación donde está desarrollando un gran olfato periodístico.

Además de compartir las imágenes de Vagar, desde Patrimonio Nacional han aprovechado el post para animar a aquellos que quieran ayudar a que un cachorro aprenda las habilidades sociales que le permitan llegar a ser un perro guía, a que se pongan en contacto con la ONCE, ya que necesitan familias que estén dispuestas a cuidar a estas mascotas. «La Fundación se ocupa de cubrir todos sus gastos y como futuros perros guía, pueden acceder a donde tú vayas sin limitaciones. No lo dudes y únete a esta gran labor social», han recalcado.

Los Reyes, con la infanta Sofía. (Foto: Gtres)

Por el momento no se sabe si los Reyes don Felipe y doña Letizia han podido conocer personalmente a Vagar, aunque hay que recordar que la Reina Letizia colabora de manera activa con la Fundación ONCE, ya que es presidenta de honor de los Premios Discapnet de la Fundación ONCE a las Tecnologías Accesibles. Además, al Rey Felipe siempre le han gustado mucho los perros y hace algunos meses la Familia Real compartió por primera vez unas imágenes de su perro, Jan, justo cuando la infanta Sofía se marchó a Gales.