Marta Luisa de Noruega, las polémicas de una princesa a la que prohibieron reinar

Marta Luisa de Noruega afronta su cumpleaños más especial. La hija mayor de los reyes Harald y Sonia de Noruega sopla 52 velas este 22 de septiembre y por fin tiene fecha para su boda con el chamán Durek Verrett: el próximo 31 de agosto de 2024. Una feliz noticia para la hermana de Haakon de Noruega, después de unos años complicados, marcados, sobre todo, por la muerte de su primer marido, Ari Behn.

A pesar de ser princesa, la vida de Marta Luisa de Noruega no ha sido hasta ahora la de una royal al uso. La hija mayor del actual soberano del país nórdico siempre se ha caracterizado por ser una princesa diferente, que ha querido hacer las cosas a su manera, aunque esto implicara algunas renuncias. Y es que no son pocas las polémicas que, a lo largo de los años, ha protagonizado la princesa, que incluso tuvo la opción de ser heredera, aunque no quiso asumir este papel.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verret/ Gtres

Aunque ahora por fin hay fecha y lugar para una de las bodas más esperadas de los últimos tiempos, lo cierto es que, desde que la pareja anunciara su compromiso en junio de 2022, las cosas no han sido fáciles para la princesa y el chamán. No obstante, ellos siempre han apostado fuerte por su relación que, por cierto, cuenta con el apoyo y la aprobación tanto de la familia del príncipe heredero, como de los propios Harald y Sonia de Noruega.

Las polémicas de Marta Luisa

La hermana mayor del príncipe Haakon siempre ha mantenido un perfil un tanto peculiar, hasta el punto de que muchos la consideran hasta excéntrica. Algo a lo que contribuye, por cierto, su próxima boda con un chamán de origen noruego que asegura que ha encontrado en ella su alma gemela y con el que colabora en diferentes iniciativas que la llevaron a renunciar a su papel oficial.

Marta Luisa nació, efectivamente, antes que su hermano, pero debido a la Ley Sálica, fue el príncipe Haakon, el que se convirtió en heredero cuando llegó al mundo. Esta ley se abolió en 1990 pero, a diferencia de en Suecia -donde se hizo con carácter retroactivo para Victoria se convirtiera en heredera-, no así en Noruega. Por este motivo, ella nunca tuvo la opción de convertirse en reina, es más, incluso ha dicho que no le habría gustado estar en ese papel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Märtha Louise (@iam_marthalouise)

Una decisión que, echando la vista atrás, quizás parece la más adecuada. Y es que Marta Luisa no tuvo reparos en renunciar a ser Alteza Real por casarse con Ari Behn, al que conoció a través de la madre del escritor. Los Reyes tardaron bastante en aceptar la relación, sobre todo, porque los noruegos no veían muy bien a Ari Behn, un escritor con una conducta escandalosa e irreverente, que no tenía interés en participar en compromisos institucionales y que, durante el tiempo que estuvo casado con la princesa protagonizó algunos escándalos. Pero, además, a esto hay que añadir que, en aquel momento, Marta Luisa ya tenía otros planes y quería dar un paso atrás en sus obligaciones.

No hay que olvidar que Noruega no permite a los miembros de la Familia Real trabajar al margen de su agenda institucional, motivo por el que Marta Luisa no tuvo otra opción que desvincularse. Desde entonces, la princesa paga sus impuestos como cualquier otro ciudadano, aunque sí participa en actos oficiales puntuales. Asimismo, continúa en la línea de sucesión, al igual que sus hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise)

En 2019, la hija de Harald y Sonia dio un paso más en este sentido y anunció en su perfil de Instagram que renunciaba a su título de princesa para cuestiones comerciales. En aquel momento, Marta Luisa y Durek Verrett habían participado juntos en unas charlas muy cuestionadas bajo el título de La princesa y el chamán, que pusieron en una posición delicada a la Familia Real. «Me he tomado muy serio estos debates. En colaboración con mi familia hemos decidido que es mejor que hagamos algunos cambios. Hemos llegado a la conclusión de que utilice el título de princesa solo cuando represente a la Casa Real, cuando cumpla con mis compromisos oficiales, en mi país y en el extranjero. A partir de ahora no usaré mi título de princesa en un contexto comercial. Seré solo Marta Luisa. Considero que es una óptima solución que haya una clara distinción entre mis actividades de negocios y mi papel como representante de la Casa Real. Así he ganado libertad para mis negocios», escribió la hermana de Haakon.

Además de su polémico matrimonio con Ari Behn, que se suicidó la Navidad de 2019, o de su cuestionada relación con el chamán Durek Verrett, Marta Luisa por sí misma también ha sido protagonista de algunos episodios cuanto menos curiosos. Por ejemplo, la princesa aseguraba tener poderes sobrenaturales y que podía hablar con los ángeles, lo que generó fuertes críticas en el país. No obstante, a pesar de los comentarios, contó con el apoyo de su círculo más íntimo. Por ejemplo Mette Marit decía de ella que era especial y que tenía unas manos muy cálidas.