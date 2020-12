El reconocimiento de paternidad por parte del rey Alberto de los Belgas de Delphine Boël, la hija que tuvo fruto de su relación extramarital con la baronesa Sybille de Selys Longchamps, el pasado mes de octubre ha supuesto toda una revolución para la Familia Real Belga. Después de años de intensa lucha, Delphine por fin conseguía parte de lo que tanto había buscado: el tratamiento de Alteza Real, el título de princesa y el apellido del que siempre había considerado su padre, aunque él se negase a reconocerlo, al menos, públicamente. Sin embargo, en un primer momento, era una victoria agridulce para la artista, ya que por parte del exmonarca no se producía ningún tipo de acercamiento hacia ella.

Era el actual rey, Felipe de los Belgas, quien primero abría las puertas de su residencia a su recién reconocida hermana. Un encuentro privado entre los dos, a puerta cerrada y sin la intervención de otros miembros de la familia del que la Casa Real distribuiría algunas imágenes oficiales. A los pocos días, el propio rey Alberto haría lo mismo. Acompañado de la reina Paola -de quien se ha dicho muchas veces que ha sido uno de los mayores escollos para que admitiese en público la paternidad de Delphine-, el exmonarca invitaba a su hija a su residencia, el Castillo del Belvedere, y los tres disfrutaban de una merienda, como cualquier otra familia. Un detalle que podía hacer pensar que se trataba del primer paso para reconducir la relación entre padre e hija, tal como se deducía de las palabras que acompañaban a las fotografías que distribuyeron desde la Casa Real: “este domingo 25 de octubre, un nuevo capítulo se ha abierto, impreso de emociones, de apaciguamiento, de comprensión y, también, de esperanza. Nuestro encuentro se desarrolló en el castillo de Belvédère. Una reunión durante la que cada uno pudo compartir, con tranquilidad y con empatía, sus sentimientos y su vida. Después de los escándalos, las heridas y el sufrimiento, llega el tiempo del perdón, de la curación y de la reconciliación. Juntos decidimos tomar este nuevo camino. Esto requerirá paciencia y esfuerzo, pero estamos decididos. Este primer paso abre una vía que ahora depende de nosotros seguir pacíficamente”, rezaba el texto.

Sin embargo, a tenor de las últimas circunstancias, se podría pensar que no había tan buena voluntad en el encuentro entre el exmonarca y su recién reconocida hija. Según ha trascendido, el rey Alberto y la reina Paola acaban de hacer una modificación en su acuerdo económico matrimonial. Un cambio que podría tener relación con el reciente reconocimiento de Delphine como hija del exmonarca. Look se ha puesto en contacto con el especialista en Familia Real Belga, Wim Dehandschutter, para comprender los detalles del acuerdo de los padres del actual jefe del Estado y las modificaciones que han ido haciendo. “Hasta hace poco, Alberto y Paola mantenían un contrato matrimonial de separación de bienes con una comunidad limitada de propiedad, pero lo han convertido en una separación pura de bienes. Eso significa que son financieramente independientes el uno del otro de nuevo. Todo lo que estaba incluido en su propiedad común, lo han retirado de mutuo acuerdo”, afirma el especialista.

Una maniobra que podría dar a entender que los Reyes quieren dejar a Delphine al margen de parte de su patrimonio: «la ley belga no define si al separar el patrimonio de una pareja hay que hacerlo al cincuenta por ciento. Podría ser el ochenta por ciento para uno y el veinte por ciento para otro», explica el experto. De esta manera, se puede asegurar que parte del patrimonio quede solo para uno.

“Para el rey Felipe, la princesa Astrid y el príncipe Laurent, la división no importa. Si los bienes se añaden a los bienes de Alberto o Paola, los heredan de todos modos. Pero para Delphine cambia mucho si se añade gran parte a lo de Paola”, matiza el especialista.

Es la segunda vez que los Reyes hacen una modificación de estas características en su acuerdo de bienes patrimoniales. Cuando se casaron en 1959, su régimen de separación de bienes, pero en 2015 agregaron la modalidad compartida. Lo que no está claro es qué transfirió cada uno de su patrimonio individual a ese capital conjunto. Entre las cosas que se sabe que tienen está una finca en el sur de Francia, apartamentos en Ostende (una ciudad en la costa belga), Roma y París y el yate de recreo Alpa.

Aunque ha trascendido ahora, el matrimonio tomó la decisión el pasado 26 de mayo, fecha que se encuentra entre dos momentos cruciales en el proceso de Delphine: a finales de enero, Alberto recibió los resultados de la prueba de ADN y el juez lo reconoció oficialmente a principios de octubre.

Es cierto que dada la avanzada edad del exmonarca no es extraño pensar en que quiera dejar las cosas ordenadas de cara a su fallecimiento pero, a tenor de los últimos acontecimientos, cuando parece que ha admitido de manera plena a Delphine, resulta un poco fuera de lugar que haya reducido la parte legítima de su patrimonio: “si Delphine se siente desfavorecido, puede demandar después de la muerte de su padre para que la conversión de la escritura sea declarada nula”, explica el experto.

Sin embargo, a pesar de lo extraño de la maniobra por parte de los reyes Alberto y Paola, Delphine no tiene ninguna necesidad de reclamar la herencia de su padre. Ya en el pasado se esforzó en matizar que no estaba en esta lucha por dinero, ya que el que hasta ahora había sido su padre, Jacques Boël, cuenta con una fortuna bastante superior a la del propio rey Alberto, que ahora ya no heredará. A esto hay que sumar la herencia de su madre, que pertenece a una de las familias más ricas de Bélgica y de la que es heredera universal. Por si eso no fuera suficiente, ella misma se ha convertido en una de las artistas más cotizadas del país y sus obras se venden a precios que van de los 9000 a los 20000 euros. Por tanto, la lucha de Delphine nada ha tenido que ver con el dinero.

El mismo especialista confirmaba a este digital en el momento en el que Delphine obtuvo su victoria que la joven tenía sentimientos encontrados: “por un lado, está feliz porque por fin ha conseguido aquello por lo que ha luchado tantos años pero, por otro, está triste, ya que el rey Alberto no muestra ningún tipo de respeto por ella”, aseguraba haciéndose eco de las palabras de Delphine: “una victoria judicial nunca podrá sustituir al amor de un padre, pero ofrece cierta sensación de justicia”.

Es cierto que, en un primer momento, Delphine aseguraba que su lucha no era ni por dinero ni títulos, pero en los últimos meses cambiaba sus peticiones y exigía al juez no solo el título y el apellido de princesa, sino también los mismos privilegios que el resto de hijos del exmonarca. En un primer momento, no se esperó que a la artista se le concediera el estatus de princesa, ya que en 2015 el actual monarca modificó la legislación para que solo los hijos de reyes en el trono y sus nietos pudieran ostentar este título, como medida restrictiva para acortar para la Familia Real.

Este reciente movimiento por parte de los reyes Alberto y Paola beneficia directamente al príncipe Laurent. Por un lado, el rey Felipe tiene su estabilidad asegurada como jefe del Estado, la princesa Claire está casada con uno de los banqueros más ricos del país y es Laurent el que ocupa una posición más desfavorable. Así las cosas y dada la trayectoria de Paola, que tuvo que ver cómo la infidelidad del rey Alberto se materializaba con la llegada de Delphine, no es de extrañar que , de alguna manera haya querido salvaguardar el patrimonio de su hijo menor, que, por otra parte, a pesar de haber sido uno de los grandes valedores de la artista, desde que es princesa, ha optado por el silencio total.