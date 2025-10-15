Letizia, de princesa a Reina: la exposición de Pozuelo perfecta para visitar el fin de semana

Más de 20 años después de que una periodista de TVE llamada Letizia Ortiz se convirtiera en princesa de Asturias -y después en Reina de España-, la Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y la Agencia Gtres han organizado una interesante muestra que repasa la trayectoria y la transformación de doña Letizia desde su etapa de como esposa del heredero hasta la actualidad.

Un total de 25 imágenes que reflejan a la perfección cómo ha sido el camino que ha transitado la Reina y cómo ha logrado superar todos los obstáculos hasta el punto de que ahora es una de las figuras más importantes de la institución. La artífice, junto a Felipe VI, de un cambio fundamental en una monarquía que no ya respondía a su tiempo y que ahora conecta cada vez más con las nuevas generaciones. Una monarquía cuyo presente encarnan los Reyes, pero que tiene en la princesa Leonor y en la infanta Sofía su mejor relevo.

Fotografías de la muestra «Letizia, de princesa a Reina». (Fotos: Gtres)

La exposición ofrece una cuidada selección de imágenes que ilustran el destacado papel que ha tenido la Reina Letizia en la evolución de los últimos años de la monarquía. Desde antes de que Felipe VI fuera proclamado jefe del Estado, pero muy especialmente a partir de ese momento. Un cambio en la institución que reforzó la figura de la Reina, que empezó a sentirse más libre para poner el foco en las causas con las que está comprometida y para dar voz a cuestiones que antes tenían una menor visibilidad. La Letizia princesa que acaparó titulares por interrumpir al Rey el día de la petición de mano ha dejado paso a una Reina con una personalidad muy definida y cuya voz es capaz de llegar a todos los rincones.

A lo largo de las fotografías no vemos solamente a la Letizia princesa o a la Letizia ya Reina, sino que se aprecian perfectamente otras facetas de su vida, más privadas y menos conocidas para la mayoría -no así para quienes siguen sus pasos desde hace décadas-. Letizia madre, Letizia nuera, Letizia esposa y, sobre todo, Letizia persona. La mujer que se acerca a los niños en los viajes de cooperación o en visitas a colegios, la que no duda en hacer una cola para apoyar a una de sus mejores amigas -Sonsoles Ónega- y sorprenderla en una firma de libros, y la que permanece, con el rostro lleno de barro, al lado de quienes lo han perdido todo a causa de una riada de la que no se avisó a tiempo. Precisamente hace unos días, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, la Reina habló de los efectos de las catástrofes naturales en las personas y las dificultades que afrontan para salir adelante, no solamente a nivel material, sino también anímico.

Paloma García-Pelayo mirando una de las fotografías de la muestra. (Fotos: Gtres)

La muestra retrata a la Reina en diversos actos oficiales, como encuentros con otros miembros de la realeza, bodas, citas internacionales o actos cotidianos de agenda, pero también ofrece una mirada más personal del día a día de doña Letizia. En su luna de miel, cuando acompañaba a sus hijas al colegio o en el viaje que hizo a Panamá para reunirse con Leonor durante su crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián Elcano.

Una mirada completa a la trayectoria de la Reina que va mucho más de lo institucional y que solamente es posible gracias al intenso trabajo de aquellos reporteros gráficos que han seguido sus pasos a lo largo de las dos últimas décadas. Profesionales como Jesús Briones, Chema Clares, Sergio López-Villar o Sergio Rodríguez -entre otros muchos- que son capaces de captar el instante que escapa al resto de los ojos y que lo comparten con nosotros para que seamos testigos en primera línea de la construcción de una figura que ha cambiado para siempre ha historia de la monarquía en España.

La alcaldesa de Pozuelo y el fotógrafo Jesús Briones. (Foto: Gtres)

La muestra se expone hasta el próximo 2 de noviembre en el Centro Cultural Mira de la localidad de Pozuelo de Alarcón y es una oportunidad única para ver las imágenes que han marcado la trayectoria de la Reina Letizia desde que en noviembre de 2003 su vida cambió para siempre. En palabras de la alcaldesa del municipio, Paloma Tejero: «Letizia, de princesa a reina es, un recorrido por todas las facetas de una mujer que lleva más de dos décadas cumpliendo con su obligación y ejerciendo su responsabilidad sin perder la frescura».