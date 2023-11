Todas las veces que la Reina Letizia ha mostrado su coquetería en público

Si hay algo que caracteriza a la Reina Letizia es que es una persona muy perfeccionista y que siempre está atenta a todos los detalles. Por este motivo, la anécdota protagonizada por la esposa de Felipe VI en su último compromiso oficial ha llamado tanto la atención. Doña Letizia acudió este miércoles a un acto de la Fundación Microfinanzas de BBVA en Madrid, donde apostó por un favorecedor pantalón de color verde y una elegante blusa blanca con lazada estilo pussy bow.

Como suele ser habitual en estos casos, el look de la Reina ha sido una de las cuestiones más comentadas de la jornada, pero la esposa de Felipe VI no pudo evitar vivir un curioso ‘momento beauty’ que fue captado por los fotógrafos y que se ha convertido en la gran anécdota del evento.

La Reina Letizia maquillándose. / Gtres

Mientras se encontraba en el patio de butacas, con las luces difuminadas y enfocando solamente al escenario, la Reina no dudó en sacar de su bolso un labial, con el que se retocó el maquillaje. Se trataba de un gloss brillante en color natural, que doña Letizia utilizó en sus labios sin recurrir a un espejo -o al menos no se aprecia en las imágenes que han tomado los fotógrafos que estaban en el evento- y que guardó rápidamente, ajena a las cámaras. Además, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía también aprovechó para limpiarse delicadamente el rostro con un pañuelo, quizás porque quería retirar restos de maquillaje o porque sentía calor.

Una royal coqueta

No es la primera vez que la Reina Letizia es captada por las cámaras mientras protagoniza algún ‘momento beauty’ o cuándo se retoca. Muy comentado fue, por ejemplo, cuando en la recepción del Día de la Hispanidad en el año 2017, la esposa de Felipe VI sacó de su bolso un espejo en presencia del Rey, el presidente Rajoy y otras autoridades y se retocó el maquillaje. Un detalle que fue captado por las cámaras de Televisión Española.

En otra ocasión, por ejemplo, durante una de las ponencias del VII Congreso Internacional de la Lengua Española en Puerto Rico, doña Letizia también sacó del bolso un brillo de labios, se lo puso y lo volvió a guardar. Igualmente, en una Cumbre Internacional sobre Nutrición de la FAO, la Reina se pintó los labios.

La Reina Letizia maquillándose. / RTVE

Aunque se pueda pensar que este es un gesto poco protocolario, la realidad es que no es del todo así. De hecho, la Reina Isabel solía pintarse los labios en público de manera habitual y no se criticaba. Es más, Laura Bush copió esta costumbre de la soberana y cuándo los periodistas le preguntaron, aseguró que Isabel II le había dicho que no era de mala educación.

Además de maquillarse, a doña Letizia le gusta mirarse a los espejos. Por ejemplo, hace años, la revista ¡Hola! llevó a su portada una fotografía de doña Letizia mirándose a uno de los espejos del Palacio Real en un acto oficial, mientras caminaba detrás de la Reina Sofía. De la misma manera, las cámaras captaron a la madre de la princesa de Asturias observando su reflejo en una entrega de premios en Madrid en el año 2010. Detalles que demuestran que nuestra reina, además de ser profesional y perfeccionista, también es muy coqueta y está pendiente de todos los detalles.

Los despistes de la Reina Letizia

A pesar de que queda claro que doña Letizia intenta estar siempre perfecta y no cometer fallos en cuanto a protocolo o tener despistes con sus estilismos, lo cierto es que no deja de ser una persona y, a veces, las situaciones también le juegan una mala pasada.

La Reina Letizia con los dientes manchados. / Gtres

En más de una ocasión, la Reina ha tenido problemas con los flashes y su ropa interior -sobre todo con prendas negras-, al igual que los pintalabios también le han causado más de un percance, cuando ha sido fotografiada con carmín en los dientes, como ocurrió en un acto en Holanda hace varios años o más recientemente en una recepción en el Palacio Real.